Совладельца заводов «Русский север» и «Родник и К» Беспалова арестовали по делу о взятке

Замоскворецкий Суд Москвы арестовал совладельца ликеро-водочных заводов «Русский север» и «Родник и К» Александра Беспалова по делу о взятке. Об этом ТАСС сообщили в суде.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал Беспалову А. С. меру пресечения в виде содержания под стражей. Он обвиняется по ч. 4 ст. 291 УК РФ (получение взятки)», — сказали в суде. Как сообщает агентство, защита предпринимателя уже обжаловала решение суда.

До апреля 2022 года заводы «Русский север» и «Родник и К», которые занимались в РФ выпуском водки «Хортиця», «Мороша», «Первак» и пр. принадлежали украинскому бизнесмену Евгению Черняку. Затем предприятия и связанный с ними дистрибутор ТД «Мегаполис» перешли к Александру Беспалову.

3 июля 2023 года МВД России объявило в розыск Евгения Черняка за финансирование терроризма. Его обвиняют в перечислении украинской армии более 500 млн руб. для осуществления террористической деятельности на территории России. По делу также проходят двое сотрудников алкогольного холдинга Global Spirits (в него входит бренд «Хортица»). В Москве, Подмосковье и других регионах провели обыски по адресам, связанным с Global Spirits.

Полина Мотызлевская