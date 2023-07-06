Россия с 1 октября закрывает генконсульство Финляндии в Санкт-Петербурге

МИД России сообщил, что в качестве ответной меры после конфронтационных действий со стороны Хельсинки высылает девять дипломатов Финляндии. Также с 1 октября отзывается согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Санкт-Петербурге. МИД РФ сообщил об этом послу Финляндии Антти Хелантеря. Ему также был заявлен решительный протест из-за «антироссийской политики Хельсинки».

«Отмечено, что обсуждаемые сейчас параметры вступления Финляндии в НАТО создают угрозу безопасности Российской Федерации, а поощрение киевского режима на войну и накачивание его западным оружием означает явно враждебные действия против нашей страны. Такая линия финских властей не может оставаться без ответа»,— говорится в сообщении МИДа.

Решение о высылке финских дипломатов было принято в ответ на высылку в июне из Финляндии девяти представителей российских загранучреждений. В мае Финляндия обвинила Россию в нарушении Венской конвенции из-за заморозки счетов своих диппредставительств и решила выслать девять сотрудников посольства России,

Официальный представитель МИД России Мария Захарова говорила, что политика Финляндии, в частности, направлена «на слом формировавшегося десятилетиями» российско-финляндского взаимовыгодного сотрудничества. В качестве примера сегодня, 6 июля, в ходе брифинга госпожа Захарова указала на анонсированное финскими властями ужесточение режима въезда для россиян.

Финляндия ввела ограничения на въезд граждан России осенью 2022 года. Посетить страну россияне могут только по семейным обстоятельствам, в связи с учебой, работой, для прохождения лечения, а также по гуманитарным причинам. 27 июня 2023 года власти Финляндии заявили о планах ограничить поездки россиян в страну и через нее в другие государства шенгенской зоны. По мнению Хельсинки, путешествия россиян угрожают международным отношениям Финляндии.

Милена Костерева