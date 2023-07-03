Валюты потеряли четверть банков

Четверть российских банков отказалась от вкладов в недружественных валютах. Это объясняется не только регуляторным давлением, но и низким спросом: клиенты стали все чаще выбирать вклады в рублях или юанях. Тем не менее полного отказа от вкладов в долларах и евро на рынке не ждут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Число банков, предлагающих вклады в валютах недружественных стран, за год сократилось на четверть, следует из данных Frank RG. Так, на конец июня лишь 12 банков из топ-30 крупнейших игроков депозитного рынка сохранили в продуктовой линейке вклад в долларах и 11 — в евро, тогда как год назад вклады в долларах предлагали 16 банков, в евро — 12. Вклады в недружественных валютах перестали предлагать Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, МТС-банк и «Ренессанс Кредит». Россельхозбанк сократил линейку с четырех вкладов до одного.

В ВТБ наблюдают «тренд на дедолларизацию пассивов физлиц». Инвестиционная привлекательность недружественных валют упала из-за ограничений, резко уменьшающих возможность розничному клиенту использовать доллары или евро для платежей, добавляет заместитель директора департамента розничных клиентских решений и цифрового бизнеса Росбанка Лидия Каширина.

«Санкционные риски значительно снизили глубину маневра по формированию корреспондентских счетов в долларах США и евро»,— поясняет независимый эксперт Андрей Бархота. По словам управляющего директора по валидации «Эксперт РА» Юрия Беликова, сохранение подобных вкладов в продуктовых линейках банков было обусловлено замороженными активами и, соответственно, необходимостью закрывать валютную позицию, а также некоторым движением навстречу клиентам ради их удержания.

«Эти факторы не потеряли актуальность полностью, тем не менее какие-то замороженные активы просто списали, какие-то — переупаковали в рублевые требования,— отмечает господин Беликов.— Клиенты все реже смотрят в сторону доллара и евро при выборе вклада. Значительную часть валютных сбережений граждане конвертировали в рубли из-за роста расходов на фоне инфляции, а также пытаясь что-то выгадать при резких обесценениях рубля».

Однако полного отказа от вкладов в недружественных валютах не стоит ждать в ближайшее время, считают эксперты. По мнению господина Бархоты, абсолютный отказ российского банковского сектора от пассивов в долларах США и евро не выглядит как стратегическая линия развития отечественного финансового сектора, а скорее как вынужденная тактическая мера, направленная на нивелирование санкций и волатильности валютного рынка.

«Единовременного отказа от таких продуктов всеми банками не будет в силу все тех же замороженных активов,— добавляет Юрий Беликов.— Их распределение в разрезе банков неравномерно, поэтому отдельным крупным игрокам с точки зрения валютной позиции совсем отказываться от некоторой доли пассивов в долларах и евро нельзя». Кроме того, остаются отдельные клиенты, в основном VIP, которые будут держать безналичные доллары и евро, не испытывая острой потребности в их конвертации для покрытия растущих расходов, поэтому технически полная девалютизация даже в контексте недружественных валют вряд ли произойдет на обозримом горизонте, уточняет эксперт.

Впрочем, основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский считает, что делать сбережения в долларах и евро стало небезопасно, особенно для состоятельных граждан в силу санкционного давления. Более того, эксперт считает, что в кратко- и среднесрочной перспективе хранить деньги в валютах недружественных стран в России становится бессмысленно, поскольку вывод из банков свыше $10 тыс. невозможен, SWIFT переводы также, обмен наличной валюты затруднен.

В ВТБ ожидают, что их вкладчики смогут практически полностью отказаться от сбережений в долларах и евро в течение ближайших 2–2,5 года. По их оценке, в 2023 году доля доллара и евро в розничном портфеле ВТБ снизится за год с 10% до 7%. Клиенты все чаще конвертируют их в рубли и юани, совокупная доля которых по итогам года может увеличиться в портфеле сбережений банка до 93%. Из них 90% займет отечественная валюта. «Те, кто раньше делал сбережения по принципу "не только рубли", обратили внимание на юань,— заключает господин Тараповский.— Уже сейчас каждый десятый россиянин, делающий сбережения, готов перевести часть накоплений в юани».

Юлия Пославская, Полина Трифонова