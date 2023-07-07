Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Forbes: правительство хочет продлить освобождение бизнесменов от налогов при переводе активов из-за рубежа

Правительство планирует до конца 2023 года освободить от НДФЛ бизнесменов, которые перепишут активы с зарубежных структур в личную собственность. Такая мера предусмотрена подготовленными Минфином поправками ко второму чтению законопроекта об изменения налогового законодательства, выяснил Forbes.

Льготу для тех, кто переводит свои активы с офшорных структур в личную собственность, утвердили в качестве меры защиты от санкций. Ее действие закончилось в 2022 году. Льгота, в частности, освобождает от налога доходы от перевода в личную собственность ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний, прав требования, опционов, залогов и паев инвестфондов. От налога освободили всех физлиц—резидентов России независимо от гражданства.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Forbes, ограничений по «чистоте» юрисдикции нет. Продленной льготой смогут воспользоваться в том числе владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах и налоговых гаванях.

В марте 2022 года правительство разрешило бизнесменам переоформить активы с иностранных структур в личную собственность без уплаты НДФЛ. Похожая мера была принята в 2015–2019 годах. Но в 2022 году можно было не ликвидировать зарубежные структуры.

Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года к деофшоризации бизнеса призвал президент России Владимир Путин. В начале июня Минэкономики представило соответствующий план. Он предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

О том, какие меры ранее предлагало министерство,— в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Милена Костерева

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...