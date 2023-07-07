Forbes: правительство хочет продлить освобождение бизнесменов от налогов при переводе активов из-за рубежа

Правительство планирует до конца 2023 года освободить от НДФЛ бизнесменов, которые перепишут активы с зарубежных структур в личную собственность. Такая мера предусмотрена подготовленными Минфином поправками ко второму чтению законопроекта об изменения налогового законодательства, выяснил Forbes.

Льготу для тех, кто переводит свои активы с офшорных структур в личную собственность, утвердили в качестве меры защиты от санкций. Ее действие закончилось в 2022 году. Льгота, в частности, освобождает от налога доходы от перевода в личную собственность ценных бумаг и долей в уставном капитале российских компаний, прав требования, опционов, залогов и паев инвестфондов. От налога освободили всех физлиц—резидентов России независимо от гражданства.

Согласно тексту законопроекта, с которым ознакомился Forbes, ограничений по «чистоте» юрисдикции нет. Продленной льготой смогут воспользоваться в том числе владельцы контролируемых иностранных компаний в офшорах и налоговых гаванях.

В марте 2022 года правительство разрешило бизнесменам переоформить активы с иностранных структур в личную собственность без уплаты НДФЛ. Похожая мера была принята в 2015–2019 годах. Но в 2022 году можно было не ликвидировать зарубежные структуры.

Во время послания Федеральному собранию в феврале 2023 года к деофшоризации бизнеса призвал президент России Владимир Путин. В начале июня Минэкономики представило соответствующий план. Он предполагает налоговые льготы, защиту акционеров, упрощение переезда и донастройку регулирования международных фондов.

О том, какие меры ранее предлагало министерство,— в материале «Ъ» «К "русским офшорам" проложат новый путь».

Милена Костерева