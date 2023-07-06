Россия и Украина обменялись военнопленными по формуле «45 на 45»

Россия и Украина сегодня, 6 июля, провели обмен военнопленными по формуле «45 на 45». До этого стороны обменивались пленными 11 июня. Тогда обмен проводился по формуле «94 россиянина на 95 украинцев».

Про обмен с российской стороны 6 июля сообщило Министерство обороны. В ведомстве заявили, что в плену россиянам грозила смертельная опасность. «Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь, в ближайшее время они будут доставлены в медицинские учреждения <...> для прохождения лечения и реабилитации»,— говорится в сообщении ведомства в Telegram.

С украинской стороны про обмен сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Он написал в Telegram, что среди вернувшихся — два офицера ВСУ, гражданский сотрудник «Азовстали» и боец теробороны из Херсона. Также господин Ермак сообщил, что из России были возвращены двое «незаконно вывезенных» детей — 6-летний Ренат и 10-летняя Варвара.

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