«Как раньше все это было, просто давно такого не было»

В Чечне произошло нападение на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката Александра Немова. По их словам, прямо возле аэропорта Грозного неизвестные вооруженные люди в масках вытащили их из такси и жестоко избили. Нападение сопровождалось издевательствами: журналистку облили зеленкой и обрили ей голову. Адвоката же ударили ножом и посоветовали «не защищать тут никого». Это уже не первый такой случай: в 2020 году Елену Милашину и адвоката Марину Дубровину избили в холле гостиницы в Грозном. После событий во вторник представители власти единогласно заявили о недопустимости подобных преступлений и потребовали найти виновных. Глава Чечни Рамзан Кадыров пообещал «разобраться» в ситуации, а его подчиненные уже увидели «характерный почерк западных спецслужб».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После нападения на журналистку Елену Милашину (справа) и адвоката Александра Немова (слева) их права придется защищать не только чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву (в центре)

Фото: @no_torture После нападения на журналистку Елену Милашину (справа) и адвоката Александра Немова (слева) их права придется защищать не только чеченскому омбудсмену Мансуру Солтаеву (в центре)

Фото: @no_torture

Нападение на Елену Милашину и Александра Немова произошло, по их словам, утром недалеко от аэропорта Грозного. Такси с журналисткой и адвокатом заблокировали вооруженные люди в балаклавах. Они выкинули водителя из машины, отогнали ее подальше, выпотрошили сумки пассажиров, а затем принялись за них самих. «Выволокли, выбросили нас на обочину и начали избивать ногами по лицу, по всем частям тела, еще какими-то палками, мне ударили ножом в ногу,— цитирует Федеральная палата адвокатов рассказ Александра Немова.— Поставили на колени, приставили пистолет к голове, к затылку. Требовали, чтобы я молил их о пощаде. Говорили о том, что незачем было приезжать вам сюда, работайте у себя дома, защищать никого здесь не надо».

Отметим, адвокат и журналистка прилетели на оглашение приговора подзащитной господина Немова — Зареме Мусаевой, жене экс-судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева. Их сын Абубакар Янгулбаев в начале 2022 года эмигрировал из России, заявив, что опасается за свою жизнь из-за критики в адрес главы республики Рамзана Кадырова. Тогда же чеченские силовики задержали в Нижнем Новгороде Зарему Мусаеву и увезли ее в Грозный, заявив, что хотят допросить ее как свидетеля по делу о мошенничестве. Позже в МВД Чечни заявили, что женщина в ходе допроса оцарапала лицо полицейского; в отношении Заремы Мусаевой возбудили дело о насилии над представителем власти (ч. 2 ст. 318 УК РФ). Женщину отправили в СИЗО, ей помогали правозащитники из «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался), с которыми сотрудничает Александр Немов.

В январе 2022 года адвокат заявил СМИ, что в Грозном за ним демонстративно следят неизвестные на нескольких машинах. Адвокатская палата Нижегородской области, в которой состоит господин Немов, уведомила об этом правоохранительные органы.

По словам Елены Милашиной, во вторник в Грозном имело место «классическое похищение»:

«Как раньше все это было, просто давно такого не было. Головы нагнули, мне руки завязали, на колени ставили, пистолет к голове. Как-то все делали нервно, так и руки не получилось у них завязать».

Поставленную на колени журналистку обрили наголо, залили ей лицо и голову зеленкой, а потом потребовали сказать код от мобильного телефона. По ее словам, нападавшие показали окровавленный нож и пригрозили отрезать им пальцы, а затем начали бить по ним «полипропиленовой трубой». Поначалу СМИ сообщали, что журналистке сломали пальцы, но позже выяснилось, что обошлось сильными ушибами.

Нападавшие скрылись, после чего адвокат и журналистка смогли добраться до Республиканской клинической больницы в Грозном. Там их посетил омбудсмен Чечни Мансур Солтаев, в сопровождении которого Александра Немова и Елену Милашину перевезли в больницу в Беслан (Северная Осетия). В это же время Ахматовский райсуд Грозного огласил приговор Зареме Мусаевой — как и просил прокурор, пять с половиной лет колонии.

Спецкор «Новой газеты» Елена Милашина известна публикациями о затонувшей в 2000 году подлодке «Курск», расследованиями теракта в Беслане, статьями о гибели обозревателя «Новой газеты» Анны Политковской и правозащитницы Натальи Эстемировой. Именно она первая рассказала о пытках геев в Чечне. В 2006 году на Елену Милашину было совершено покушение в Беслане. В январе 2022 года глава Чечни Рамзан Кадыров называл госпожу Милашину террористкой и призывал правоохранительные органы ее задержать. В феврале прошлого года «Новая газета» сообщала, что госпожа Милашина уедет из России «ввиду многочисленных личных угроз».

Отметим, что на Елену Милашину уже нападали в Чечне: в феврале 2020 года неизвестные избили ее и адвоката Марину Дубровину в холле гостиницы «Континент» в Грозном. В тот раз журналистка и адвокат также приехали на судебное разбирательство — по делу местного блогера Ислама Нуханова.

Прошлое нападение осталось практически не замеченным российскими властями. В этот раз все было иначе.

Фотографии обритой наголо журналистки с залитой зеленкой лицом, следами от ударов на голове и гипсом на руках обошли соцсети. Они вызвали общественный резонанс — и бурную реакцию. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в следственное управление СКР по Чеченской Республике и прокуратуру Чечни с требованием провести проверку на предмет возбуждения уголовного дела. В президентском Совете по правам человека инцидент назвали вопиющим и также направили запросы в СКР и Генпрокуратуру. Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн назвал нападения на журналистов «недопустимыми безотносительно их позиции» и добавил, что депутаты обратятся в СКР и Генпрокуратуру с требованием взять расследование нападения на контроль. Об этом же заявил замглавы фракции «Единая Россия» в Госдуме Евгений Ревенко, призвав решать «все возникающие вопросы в правовом поле». «Жесткой реакции правоохранительных органов» потребовал глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. Его коллега, глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков назвал нападение «грубым нарушением прав человека и прав журналистов». Найти нападавших «по горячим следам» потребовала глава Федеральной палаты адвокатов РФ Светлана Володина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин проинформирован о ситуации. «Безусловно, речь идет об очень серьезном нападении, которое требует достаточно энергичных мер»,— заявил господин Песков, сообщив о необходимости «следственных действий». В свою очередь, глава СКР России Александр Бастрыкин поручил чеченскому управлению службы провести проверку и представить ему доклад по ее итогам.

«Разберемся»,— пообещал глава Чечни Рамзан Кадыров, который, по его словам, дал поручение «компетентным службам приложить все усилия, чтобы установить личности нападавших». В МВД по Чеченской Республике и следственном управлении СКР по Чеченской Республике заявили о начале проверки по факту нападения. Республиканский уполномоченный по правам человека Мансур Солтаев сообщил КПП в грозненской больнице, что правоохранительные органы изымут видеозаписи, поскольку в месте инцидента есть камеры дорожного наблюдения. Впрочем, вечером господин Солтаев сообщил, что личность нападавших не установлена, поскольку те передвигались «на автомашине без номерных знаков». При этом омбудсмен характеризовал происшедшее как «очередную грязную провокацию» против имиджа Чечни и руководства местных правоохранителей. Министр печати Чечни Ахмед Дудаев пошел в рассуждениях еще дальше, проследив в нападении «характерный почерк западных спецслужб». По его мнению, «авторы сценария» нападения и вовсе преследовали цель дискредитации России перед предстоящим саммитом НАТО в Вильнюсе.

В «Новой газете» 4 июля сообщили, что остерегутся «выдвигать какие-либо версии и обвинения, за исключением того, что напавшие на журналиста и адвоката — абсолютные подонки».

Александр Воронов, Александр Черных