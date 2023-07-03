Россия в августе добровольно сократит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки

Россия добровольно снизит экспорт нефти на 500 тыс. баррелей в сутки (б/с) в августе. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«В рамках усилий по обеспечению баланса рынка Россия добровольно сократит в августе поставки на нефтяные рынки на 500 тыс. б/с посредством сокращения экспорта на обозначенную величину»,— сказал господин Новак журналистам (цитата по ТАСС).

В феврале власти России объявили о планах добровольно сократить добычу нефти на 500 тыс. б/с. Александр Новак говорил, что в нынешнем году Россия сократит добычу нефти и газового конденсата до 515 млн т, это на 20 млн т меньше, чем в 2022 году. Добычу также обещали сократить Алжир, Ирак, Казахстан, Кувейт, Объединенные Арабские Эмираты, Оман и Саудовская Аравия.

4 июня Александр Новак сообщил, что Россия продлит добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с до конца декабря 2024 года, оно будет считаться от квоты на следующий год. Господин Новак подчеркивал, что решение принято в ходе диалога со всеми участниками альянса ОПЕК+, никаких споров и серьезных разногласий у РФ с Саудовской Аравией и другими участниками соглашения не было.

В июне Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщало, что добыча нефти в России в мае 2023 года снизилась на 150 тыс. б/с, до 9,45 млн б/с, нефтяной экспорт — на 260 тыс. б/с. В МЭА отмечают, что в апреле текущего года российская добыча составляла 9,6 млн б/с, в мае она сократилась до 9,45 млн б/с.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Квот новый поворот».

Олеся Павленко