Максим Басов покидает должность главы СУЭК

Гендиректор СУЭК Максим Басов с 9 июля покидает должность, а с 10 июля на его место назначается Александр Редькин, который на данный момент занимал должность заместителя. Об этом «Ъ» сообщил представитель компании. Господин Басов был назначен на этот пост в апреле 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

По словам представителя, под руководством господина Басова компания провела перестройку под новые экономические реалии. Была обновлена стратегия и команда холдинга. Совет директоров поблагодарил господина Басова и пожелал ему успехов.

СУЭК является крупнейшим угольным холдингом России. Как сообщается на сайте компании, производство угля СУЭК в 2022 году составило 113,9 млн тонн, объем международных продаж — 42,5 млн тонн. Бывшим бенефициаром компании является Андрей Мельниченко.