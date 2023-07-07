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Коммерсантъ FM
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Максим Басов покидает должность главы СУЭК

Гендиректор СУЭК Максим Басов с 9 июля покидает должность, а с 10 июля на его место назначается Александр Редькин, который на данный момент занимал должность заместителя. Об этом «Ъ» сообщил представитель компании. Господин Басов был назначен на этот пост в апреле 2022 года.

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

Фото: Предоставлено пресс-службой СУЭК

По словам представителя, под руководством господина Басова компания провела перестройку под новые экономические реалии. Была обновлена стратегия и команда холдинга. Совет директоров поблагодарил господина Басова и пожелал ему успехов.

СУЭК является крупнейшим угольным холдингом России. Как сообщается на сайте компании, производство угля СУЭК в 2022 году составило 113,9 млн тонн, объем международных продаж — 42,5 млн тонн. Бывшим бенефициаром компании является Андрей Мельниченко.

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