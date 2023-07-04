ШОС индийской сборки

Лидеры государств—членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) провели во вторник 23-й саммит. Он проходил под председательством Индии в онлайн-формате. В своем выступлении президент России Владимир Путин отметил растущую роль ШОС в поддержании мира и стабильности, констатировав, что «геополитические противоречия становятся все острее». В условиях, когда сразу две страны—основательницы ШОС — Россия и Китай — вступили в самый острый конфликт с Западом со времен Холодной войны, организация приняла в свои ряды Иран и дала зеленый свет скорейшему вступлению Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ Президент России Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

Очередной, 23-й саммит лидеров государств—членов Шанхайской организации сотрудничества проходил в онлайн-формате. Это позволяло участникам видеть друг друга на огромном экране, в центре которого находился хозяин встречи, премьер-министр Индии Нарендра Моди.

«Мы рассматриваем ШОС не как расширенное соседство, а как большую семью. Безопасность, экономическое развитие, взаимосвязанность, единство, уважение суверенитета и территориальной целостности, а также охрана окружающей среды являются столпами нашего видения ШОС»,— заявил во вступительном слове Нарендра Моди, призвав коллег осознать их новое единство, выходящее за рамки географической близости.

Говоря о роли ШОС, индийский премьер назвал организацию «важной платформой мира, процветания и развития во всем Евразийском регионе».

Примечательно, что при этом он не стал акцентировать внимание на раздирающем мир главном конфликте, ни разу не упомянув Украину. Но зато вспомнил про Афганистан, территория которого, по словам господина Моди, «не должна использоваться для дестабилизации соседей».

Слово «семья» Нарендра Моди упомянул во второй раз, когда говорил о решении предоставить полноправное членство в ШОС Ирану и ускорить прием в ряды организации Белоруссии. «Я рад сказать о том, что Иран присоединяется к семье ШОС в качестве полноправного члена. Я желаю всего доброго президенту Раиси и народу Ирана. Я также приветствую подписание меморандума о намерении Республики Беларусь стать членом ШОС»,— заявил Нарендра Моди.

Последовавшие за этим выступления других лидеров ШОС превратились в продолжавшийся два с половиной часа марафон обращений, в которых каждый из участников, не отходя от общей проблематики, говорил о своем и расставлял свои акценты.

Так, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, к которому в будущем году перейдет председательство в ШОС, пообещал «повышать ее глобальную роль, содействовать укреплению дружбы и добрососедства на пространстве ШОС». Также не упомянув Украину, господин Токаев подхватил примирительную ноту индийского лидера, призвав сосредоточиться на объединительной повестке, а не на продолжении конфликтов.

«Создавая организацию, мы договорились осуществлять совместный поиск решения проблем, которые возникнут в XXI веке. На данном этапе магистральной задачей наших стран должно стать недопущение геополитического разлома между Востоком и Западом»,— отметил казахстанский лидер. По его словам, ШОС «должна предложить мировому сообществу свое видение устойчивого мира». «В рамках своего председательства Казахстан представит инициативу о мировом единстве за справедливый мир и согласие»,— резюмировал будущий председатель ШОС, сохранив интригу вокруг того, какие инициативы по примирению Востока и Запада предложит его страна.

Отличительной чертой саммита ШОС этого года стала ситуация, когда сразу две страны—основательницы ШОС — Россия и Китай — находятся в состоянии самого острого конфликта с Западом со времен Холодной войны.

Это обстоятельство не могло не сказаться на выступлениях на саммите председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

«Странам ШОС следует самостоятельно выработать внешнюю политику на основе общих и долгосрочных интересов нашего региона. Нужно сохранять бдительность к попыткам извне разжигать новую Холодную войну и провоцировать блоковую конфронтацию в нашем регионе, категорически выступать против попыток вмешательства извне и инспирирования “цветных революций” под каким бы то ни было предлогом»,— заявил в своем обращении китайский лидер, не упомянув Запад, но при этом прозрачно намекнув на то, откуда, по его мнению, исходят главные внешние угрозы безопасности и суверенитету стран региона.

«Китай готов со всеми партнерами реализовывать инициативу по глобальному развитию, следовать правильному направлению экономической глобализации, выступать против протекционизма, односторонних санкций, интернационализации понятия “национальная безопасность”»,— продолжал председатель Си, также призвав «защищать международную систему во главе с ООН и миропорядок, основанный на международном праве, противостоять гегемонизму и силовой политике».

В свою очередь, Владимир Путин поставил самый неутешительный диагноз нынешнему состоянию международных отношений и общей ситуации с безопасностью в мире, а также затронул тему, которую до него обходили предыдущие участники саммита,— конфликт на Украине. «Повышаются риски раскрутки нового глобального экономического и финансового кризиса на фоне бесконтрольного накопления долгов развитых стран, социального расслоения и роста бедности по всему миру, ухудшения продовольственной и экологической безопасности. Все эти проблемы, каждая из которых по-своему сложна и многообразна, в своей совокупности ведут к заметному увеличению конфликтного потенциала»,— заявил Владимир Путин, констатировав, что «в мире все острее становятся геополитические противоречия и продолжается деградация системы международной безопасности».

«Нарастающий в мире конфликтный потенциал Россия ощущает на себе»,— признал Владимир Путин.

При этом он подробно изложил коллегам по ШОС российское видение первопричин украинского конфликта. «Долгое время у наших границ внешними силами реализовывался проект по созданию из соседней с нами страны Украины фактически враждебного государства — “Антироссии”. Ее накачивали оружием восемь лет, попустительствовали агрессии против мирного населения Донбасса и всячески потакали в насаждении неонацистской идеологии. И все это для того, чтобы поставить под удар безопасность России, сдержать развитие нашей страны,— заявил Владимир Путин и продолжил: — И сейчас против нас, по сути, ведется гибридная война, используются беспрецедентные по масштабу нелегитимные антироссийские санкции». Впрочем, по словам российского президента, Россия будет и дальше противостоять внешнему давлению, санкциям и провокациям, укрепляя связи со странами ШОС,— в прошлом году объем торговли с ними увеличился более чем на треть, достигнув $263 млрд.

По итогам саммита его участники приняли Нью-Делийскую декларацию, согласившись утверждать «новые комплексные подходы к продвижению более справедливого и эффективного международного сотрудничества».

Кроме того, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Россия, Таджикистан и Узбекистан поддержали китайскую инвестиционно-торговую инициативу «Один пояс — один путь». Единственной страной, которая не присоединилась к соседям в поддержке китайского интеграционного мегапроекта, оказалась имеющая территориальный спор с Китаем Индия. Таким образом она показала, что и «в семье ШОС» бывают разные мнения и не все полностью соглашаются со всеми.

Сергей Строкань