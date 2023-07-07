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Коммерсантъ FM
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ТАСС: прокуратура Подмосковья проверяет Mars на финансирование ВСУ

Прокуратура Московской области проводит проверку компании Mars на предмет финансирования Вооруженных сил Украины и соответствие уплаченных налогов полученным доходам, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Американская компания Mars — крупный производитель кондитерских изделий, продуктов питания и кормов для домашних животных. Портфель брендов включает Mars, Snickers, Milky Way, Bounty, Twix, Skittles, M&M`s, Orbit, Pedigree, Whiskas. В России управляет десятью фабриками.

«В настоящее время прокуратура Подмосковья проводит проверку о противоправной деятельности ООО "Марс", в частности компанию проверяют на оказание финансовой поддержки Вооруженным силам Украины, а также на достоверность полученных доходов и их соответствия уплаченным в казну РФ налоговым отчислениям»,— сказал собеседник агентства.

Как сообщал 2 июня Telegram-канал Shot, глава общественной организации Федеральный проект по безопасности и борьбе с коррупцией Виктор Бородин обратился в Генпрокуратуру с просьбой проверить американскую компанию Mars на финансирование ВСУ. В заявлении утверждалось, что компания неоднократно обещала направлять всю прибыль от российского бизнеса на Украину.

В марте 2022 года президент Mars Грант Рид заявил о приостановке рекламных кампаний бренда в России и Белоруссии и инвестиций в РФ. При этом компания продолжает вести бизнес в России. 5 мая Mars выделил $13,5 млн на помощь жителям Украины и их питомцам. Утверждается, что $9 млн направлено на финансирование проектов по обеспечению населения Украины питанием, безопасным и надежным жильем, услугами по охране психического здоровья и реабилитации, а $4,5 млн — на проекты по обеспечению доступа к питанию, ветеринарную помощь и помощь приютам для домашних животных Украины.

В пресс-релизе о выделении Украине $13,5 млн говорится, что до этого компания пожертвовала $12 млн на поддержку Международного комитета Красного Креста, международной организации «Спасите детей», Международного гуманитарного общества, Верховного комиссара ООН по делам беженцев, Всемирной центральной кухни и организации «Ветеринары без границ» в их «героических усилиях изменить ситуацию для людей и их питомцев, пострадавших от этой ужасной войны».

Эрдни Кагалтынов

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