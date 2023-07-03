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Коммерсантъ FM
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Еврокомиссия сообщила, что в ЕС заморожено €207 млрд российских активов

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что ЕК продолжает обсуждение возможности использовать доходы от замороженных российских активов для восстановления Украины. По словам господина Рейндерса, объем заблокированных в Европе российских активов составляет €207 млрд.

«Еврокомиссия обсуждает возможность использования для финансирования восстановления Украины доходов от российских активов в размере 207 млрд евро, которые удалось заморозить в Европе, включая активы ЦБ РФ»,— сказал господин Рейндерс в ходе пресс-конференции в Гааге (цитата по ТАСС). По его словам, Еврокомиссия рассчитывает таким образом получать до €3 млрд ежегодно.

С октября 2022 года юридическая служба Совета ЕС занимается разработкой механизма, который позволит использовать заблокированные активы Банка России для восстановления Украины. По словам премьера Бельгии Александр де Кроо, 90% замороженных европейских активов России хранится в его стране, поскольку именно в Бельгии базируется депозитарий Euroclear.

Юридическую схему, которая позволит использовать замороженные российские активы для помощи Украине, уже подготовила Эстония. По разным подсчетам, ущерб, нанесенный Украине боевыми действиями, оценивается в $400–700 млрд (€365–640 млрд). Как сообщал Bloomberg, ЕС не нашел законных оснований для полной конфискации активов. Между тем в середине июня советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко заявил, что Украина могла бы использовать часть заблокированных российских активов для оплаты госдолга.

О том, какую поддержку страны ЕС планируют оказать Киеву, — в материале «Ъ» «Украина расползлась по повестке саммита».

Милена Костерева

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