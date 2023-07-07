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Коммерсантъ FM
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Генпрокуратура признала нежелательной деятельность Human Rights House Foundation

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность норвежской Human Rights House Foundation (HRHF, «Фонд Дом Прав Человека») и входящих в нее иностранных неправительственных организаций. Об сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Среди организаций, связанных с HRHF, в число нежелательных попали: «Белорусский дом прав человека имени Бориса Звозскова» в Литве, «Образовательный дом прав человека Чернигов», «Дом прав человека Крым», «Дом прав человека Тбилиси» и «Дом прав человека Ереван».

Решение о признании этих организаций нежелательными Генпрокуратура обосновала тем, что HRHF вел деятельность, направленную на «формирование общественного мнения о необходимости смены власти неконституционным путем», а также на «нарушение территориальной целостности государства, дестабилизацию общественно-политической обстановки».

В ведомстве подчеркнули, что с начала специальной военной операции данные организации «занимаются дискредитацией внешней политики Российской Федерации и вооруженных сил России».

Проект Human Rights House Foundation — сеть из более 80 общественных организаций, действующих в Восточной Европе, на Западных Балканах и на Кавказе. «Вместе мы выступаем за свободу собраний, объединений и выражения мнений, а также за право быть правозащитником»,— говорится на сайте фонда.

В ноябре 2022 года в Госдуме РФ предложили признать «нежелательной» и «экстремистской» работу 30 зарубежных организаций. В их числе был «Дом прав человека». Сейчас в перечне Минюста насчитывается 91 нежелательная организация, среди них — правозащитные организации «Агора» и «Человек в беде». За сотрудничество с нежелательной организацией предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

Подробнее — в материале «Ъ» «Правозащиту признали нежелательной».

Полина Мотызлевская

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