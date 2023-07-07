Минфин сообщил о сокращении дефицита бюджета в июне

Минфин предварительно оценил объем доходов федерального бюджета за январь—июнь в 12,3 трлн руб. Это на 12% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Объем расходов за шесть месяцев 2023 года составил 14,9 трлн руб. (рост на 19% год к году). Дефицит за первое полугодие предварительно составил 2,595 трлн руб. Тем самым за июнь дефицит сократился на 816 млрд руб.

Как отмечается в сообщении Минфина, ненефтегазовые доходы федерального бюджета с начала года составили 8,999 трлн руб. (рост на 17,8% год к году). Нефтегазовые доходы, напротив, сократились на 47% и составили 3,382 трлн руб. Ведомство связывает это с высокой базой прошлого года, а также со снижением цен на нефть марки Urals и сокращением экспорта газа.

В июне рост доходов составил + 29,8% год к году, и в части поступления ключевых ненефтегазовых доходов, как отмечает ведомство, наблюдается устойчивая положительная динамика.

«Использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов в соответствии с параметрами бюджетного правила обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям в поступлении нефтегазовых доходов»,— говорится в сообщении Минфина.

Опубликованные Минфином данные свидетельствуют о сокращении дефицита федерального бюджета. По результат января—мая он составлял 3,411 трлн руб. Доходы за этот период составляли 9,818 трлн руб. (ненефтегазовые — 6 965 трлн руб. и нефтегазовые — 2,853 трлн руб.).

В 2022 году доходы бюджета были на уровне 27,6 трлн руб., расходы — 29 трлн руб., а дефицит — примерно 1,313 млрд руб. По прогнозу Минфина, в 2023-м дефицит должен был составить 2,9 трлн руб., в 2024-м — 2,2 трлн руб., а в 2025 году — 1,3 трлн руб.