Финляндия продлила ограничения на въезд россиян и выдачу виз

Правительство Финляндии продлило срок действия ограничений на въезд россиян и выдачу им туристических виз. Об этом сообщается в постановлении правительства республики.

На какой именно срок продлено действие ограничений на поездки россиян в Финляндию без крайней необходимости, а также на транзитные поездки через Финляндию в другие страны шенгенской зоны, не указывается.

27 июня 2023 года сообщалось о планах финского правительства ужесточить ограничения, поскольку путешествия россиян несут угрозу международным отношениям страны. Власти страны заявили о необходимости ограничить поездки россиян в Финляндию и через нее в другие государства шенгенской зоны.

С 30 сентября 2022 года Финляндия закрыла въезд для россиян с туристической визой. Граждане России могут въезжать в Финляндию по семейным обстоятельствам, на учебу, работу, лечение, а также по гуманитарным причинам.