Глава СКР Бастрыкин поручил проверить нападение на Милашину и Немова

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку и представить доклад по факту нападения на журналистку Елену Милашину и адвоката Александра Немова в Грозном. Об этом сообщила пресс-служба СКР в Тelegram.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Адвокат Александр Немов (слева), уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев (в центре) и журналистка Елена Милашина (справа) Фото: @no_torture Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков Следующая фотография 1 / 2 Адвокат Александр Немов (слева), уполномоченный по правам человека Чеченской Республики Мансур Солтаев (в центре) и журналистка Елена Милашина (справа) Фото: @no_torture Фото: Коммерсантъ / Александр Коряков

О нападении на журналистку «Новой газеты» Елену Милашину и адвоката «Команды против пыток» (ранее — «Комитет против пыток», был внесен Минюстом в реестр иностранных агентов и самоликвидировался) Александра Немова стало известно сегодня утром, 4 июля. Они прилетели в Грозный на оглашение приговора Зареме Мусаевой, жене бывшего судьи Верховного суда республики Сайди Янгулбаева.

О произошедшем было доложено президенту РФ Владимиру Путину. Телеграммы в следственное управление СКР и прокуратуру в Чечне направила омбудсмен Татьяна Москалькова.

После избиения пострадавших доставили в Беслан в Северной Осетии. Уполномоченный по правам человека в Северной Осетии Тамерлан Цгоев сообщил, что госпожа Милашина при нападении получила переломы пальцев на руке и травму головы, господин Немов — ножевое ранение в ногу, ушибы, ссадины. Господин Цгоев сообщил, что избитых в Чечне журналистку и адвоката планируют доставить в Москву.