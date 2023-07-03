Оркнейские острова рассмотрят выход из Великобритании и присоединение к Норвегии

Глава совета Оркнейских островов Джеймс Стокан сообщил, что власти архипелага изучают возможность выхода из Великобритании и присоединения к Норвегии. Это связано с тем, что, по мнению совета, федеральные власти недофинансируют острова.

«Финансирование, которое мы получаем от правительства Шотландии, на душу населения значительно меньше, чем на Шетландских островах и Западных островах... мы не можем продолжать в том же духе»,— сказал господин Стокан The Telegraph. Он обратил внимание на проблемы с паромным сообщением с материковой частью Шотландии. Господин Стокан также отметил, что архипелаг был частью древнескандинавского королевства гораздо дольше, чем частью Великобритании.

Совет обсудит вопрос 4 июля. В него входят 19 независимых политиков, которые не состоят ни в одной партии, и два представителя «зеленых». Власти допускают, что по итогам дискуссии может потребоваться референдум и обсуждения с властями Шотландии и Великобритании.

Оркнейские острова находятся на северо-востоке Шотландии. В архипелаг входят около 70 островов, почти 20 из них обитаемы. Население составляет больше 22 тыс. человек. Оркнейские острова стали частью Шотландии в 1948 году — король Дании, Норвегии и Швеции Кристиан I передал их шотландскому монарху Якову III в качестве приданого за дочь Маргариту. В 1707 году Шотландия объединилась с Англией.

Леонид Уварчев