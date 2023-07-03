BBI: состояние российских миллиардеров с начала 2023 года выросло на $16,6 млрд

Совокупное состояние российских миллиардеров с начала 2023 года выросло на $16,6 млрд. Больше остальных вырос капитал совладельца ЛУКОЙЛа Вагита Алекперова, он прибавил $4,8 млрд и достиг $20,2 млрд. Это следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

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В индексе представлены 500 богатейших людей мира, он обновляется в конце каждого торгового дня в Нью-Йорке. Индекс рассчитывается на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями.

В рейтинг богатейших людей мира входят 24 россиянина. Их общее состояние на 3 июля 2023 года составляет $289,21 млрд. Богатейшим остается один из владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, его состояние с начала года уменьшилось с $28,9 млрд до $28,5 млрд.

Второе место среди россиян занимает совладелец «Новатэка» Леонид Михельсон. Его капитал вырос на $1,5 млрд и достиг $26,1 млрд. На третьем месте — бенефициар НЛМК Владимир Лисин, его состояние увеличилось на $3,22 млрд и достигло $23,1 млрд.

ТОП-10 миллиардеров РФ из BBI выглядит так:

50. Владимир Потанин — состояние $28,5 млрд (последнее изменение –$361 млн, с начала года –$28.9 млн)

55. Леонид Михельсон (совладелец НОВАТЭКа) — $26,1 млрд (–$265 млн, +$1.50 млрд)

69. Владимир Лисин (бенефициар НЛМК) — $23,1 млрд (+$13.8 млн, +$3.22 млрд)

86. Вагит Алекперов (совладелец ЛУКОЙЛа) — $20,2 млрд (–$306M, +$4.80 млрд)

93. Алишер Усманов («Металлоинвест») — $18.3 млрд (–$161 млн, –$126 млн)

94. Алексей Мордашов (основной владелец «Северстали») — $18.2 млрд (–$316 млн, –$475 млн)

124. Михаил Прохоров («Онэксим») — $14.7 млрд (+$19.1млн, +$1.46 млрд)

141. Геннадий Тимченко (совладелец НОВАТЭКа) — $13.1 млрд ( –$232 млн, +$1.29 млрд)

159. Андрей Мельниченко (бывший бенефициар «Еврохима») — $11.6 млрд (+$141 млн, –$1.57 млрд)

160. Михаил Фридман (совладелец «Альфа-Групп») — $11.5 млрд (+$10.9 млн, +$237 млн)

Полина Мотызлевская