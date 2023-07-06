Юань выиграл биржу

Юань уверенно занял первое место по объему биржевых валютных торгов, обогнав американскую валюту. Однако на внебиржевом рынке китайская валюта значительно уступает позиции доллару, даже несмотря на увеличение своей доли. Это происходит и из-за крупных сделок, и все еще большой доли внешнеторговых расчетов в долларах. На фоне дальнейшей переориентации на Восток доля китайской валюты в биржевых торгах может дойти до 60%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По оценке “Ъ”, основанной на данных Московской биржи, в июне на валютных торгах с поставкой «сегодня» и «завтра» объем сделок с юанями (за рубли) впервые превысил объем сделок с долларами (за рубли). В результате доля юаня превысила 41,5%, а доля американской валюты опустилась ниже 40%. При этом доля евро на валютных биржевых торгах стабилизировалась чуть ниже уровня 20%. На торгах в среду, 5 июля, доля операций с юанем превысила 46%, тогда как с долларом США составила всего 34,4%. Объем торгов с евро составил 17,6%.

Доля биржевых торгов юанем уверенно растет с прошлого года. Однако, согласно статистике ЦБ, на внебиржевом рынке — при межбанковских сделках и сделках с нефинансовыми организациями — юань проигрывает не только доллару, но и евро. В частности, в мае объем сделок с юанем составил $30,9 млрд, тогда как с долларом в два раза больше — $61,5 млрд, а с евро — $38,5 млрд.

Диспропорцию валютного рынка его участники объясняют целым рядом факторов. В частности, в биржевых торгах участвуют инвесторы, которые активно взаимодействуют именно с «нетоксичными» валютами, в данном случае юанем. Как отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников, если бы была обязательная продажа валютной выручки, то «объемы на бирже были бы заметно выше и, скорее всего, ограничили ослабление рубля, которое мы наблюдаем последние дни» (см. “Ъ” от 5 июля).

Как отмечает аналитик «Цифра брокер» Даниил Болотских, на Московской бирже «возможна покупка облигаций, номинированных в юанях, от крупнейших эмитентов с доходностями 4–5% годовых», что делает вложения юаня на бирже более привлекательным, чем размещение на банковских депозитах. Впрочем, как указывает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, доля розничных игроков на биржевом рынке относительно невысока. В мае их нетто-покупка юаней составила лишь эквивалент 7 млрд руб., а основными покупателями были банки, они приобрели китайскую валюту на 284 млрд руб.

Вместе с тем внебиржевой рынок, как указывает Владимир Евстифеев, скорее предназначен «для осуществления крупных сделок для финансирования какого-либо проекта». Например, это может быть покупка валюты в рамках выкупа бизнеса у нерезидента. По словам Егора Жильникова, на внебиржевом рынке главенство доллара обусловлено в первую очередь «расчетами участников, осуществляющих внешнеторговую деятельность, либо банками, проводящими международные платежи, которые преимущественно совершаются в американской валюте».

Вместе с тем доля американской и европейской валюты в паре с рублем на внебиржевом рынке постепенно снижается. Как отмечает Владимир Евстифеев, с прошлого года по американской валюте она сократилась с 40,5% до 37,9%, по единой валюте — с 35,3% до 27,3%. При этом доля юаня на внебиржевом рынке увеличилась с 12,1% до 19%.

Доля торгов юанем продолжит рост как биржевых, так и внебиржевых торгов, ожидают участники рынка. И катализатором этого процесса станет увеличение доли в юанях в международных расчетах РФ.

Как отмечает Владимир Евстифеев, доля экспорта из России в китайской валюте с начала года увеличилась с 13% до 23%, а в долларах и евро снизилась. Егор Жильников оценивает постепенное увеличение доли юаня в структуре биржевых торгов валютой до 50–60% на горизонте одного-двух лет. Во внебиржевых сделках сохранится доминирование доллара, впрочем, юань, вероятно, станет более торгуемым в следующем году, чем евро, считает эксперт.

Появление новых валют на бирже вероятно. Однако, как отмечает Даниил Болотских, стоит учесть потенциально низкую ликвидность в таких инструментах. «Для решения этой проблемы необходим маркетмейкинг со стороны ведущих профучастников и банков»,— считает он. Тема с валютой БРИКС, подкрепленной золотом, добавляет Владимир Евстифеев, выглядит скорее как долгосрочный процесс дедолларизации мировой экономики, поэтому пока вряд ли будет существенно влиять на структуру торгов.

Дмитрий Михайлович