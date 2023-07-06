Эльвира Набиуллина объяснила падение рубля

Глава Банка России Эльвира Набиуллина прокомментировала падение рубля. Причину ослабления национальной валюты она видит в изменениях динамики внешней торговли и растущем дефиците бюджета. Глава регулятора отметила, что ослабление рубля несет проинфляционные риски для России, и ЦБ будет учитывать ситуацию при решении по ключевой ставке (сейчас она 7,5%). При этом саму существующую денежно-кредитную политику она считает эффективной.

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Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Эльвира Набиуллина

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

«Укрепление курса в прошлом году многие воспринимали как победу над обстоятельствами. Но надо честно признать, что это было все-таки следствием резкого роста экспорта и снижения импорта»,— сказала госпожа Набиуллина на Финансовом конгрессе ЦБ.

Сам плавающий курс она назвала благом, который позволяет экономике «легче абсорбировать внешние шоки и изменения». «Не надо строить теорий заговора о слабом рубле в интересах бюджета»,— подчеркнула глава ЦБ.

Госпожа Набиуллина также опровергла информацию о том, что рубль был ослаблен правительством намеренно в интересах бюджета. Она отметила, что кроме сокращения профицита внешней торговли, на ослабление в том числе влияют растущие бюджетные расходы и геополитика.

По ее словам, инфляционные шоки происходят в России чаще, чем в других странах, однако доверие к регулятору, тем не менее, растет, что отражается в том числе на динамике кредитования.

По словам Эльвиры Набиуллиной, ЦБ будет учитывать риски и динамику курса при принятии решения по ключевой ставке. Она добавила, что сама по себе низко предсказуемая инфляция уменьшает колебания курса, что доказывает международный опыт. Ранее зампред ЦБ Алексей Заботкин сообщал, что Центробанк может повысить ключевую ставку на очередном заседании 21 июля с текущего уровня 7,50%.

Курс рубля начал ослабевать с начала лета. 1 июня европейская валюта торговалась 86,6 руб., американская — 71,8 руб. Евро и доллар растут с начала прошлой недели. Сегодня утром курс евро превышал 102 руб./€ впервые с 28 марта 2022 года. Доллар торгуется выше 93 руб./$.