Владелец Twitter Илон Маск усмотрел нечестную конкуренцию в запуске Threads

Владелец соцсети Twitter Илон Маск прокомментировал возможность судебного иска против Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), запустившей соцсеть Threads. Twitter пригрозил Meta иском из-за нового текстового приложения, обвинив ее в использовании коммерческой тайны Twitter и краже интеллектуальной собственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: John Raoux, File / AP Фото: John Raoux, File / AP

«Конкуренция — это нормально, нечестная игра — нет»,— отреагировал на сложившуюся ситуацию господин Маск. В письме, направленном 5 июля главе Meta Марку Цукербергу, Алекс Спиро, адвокат, представляющий Twitter, обвинил Meta в незаконном использовании коммерческой тайны Twitter и другой интеллектуальной собственности путем найма бывших сотрудников Twitter для создания приложения.

«Никто из команды разработчиков Threads не является бывшим сотрудником Twitter»,— написал 6 июля в Threads представитель Meta Энди Стоун (цитата по AP). О письме господина Спиро впервые сообщил сайт Semafor. В нем юрист заявил, что Twitter «намерен строго соблюдать свои права на интеллектуальную собственность», и отметил право компании добиваться судебного запрета.

Некоторые аналитики считают, что новое предложение Meta, представленное как текстовая версия приложения для обмена фотографиями Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена), может составить серьезную конкуренцию Twitter. С другой стороны, новое приложение Meta вызывает вопросы по поводу защиты конфиденциальности. Хотя Threads запущен более чем в 100 странах, он недоступен в Евросоюзе, где действуют строгие правила конфиденциальности данных.

Мария Федотова