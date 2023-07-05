Путин: показатели экономики РФ оказались выше ожидаемых

На встрече с президентом Владимиром Путиным премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что при отсутствии форс-мажора в 2023 году ВВП вырастет более чем на 2%. После представленного премьером отчета президент отметил, что экономические показатели выше прогнозируемых.

Михаил Мишустин сообщил, что за пять месяцев этого года ВВП вырос на 0,6%, в мае по сравнению с маем прошлого года — на 5,4%. Драйвером роста стала обрабатывающая промышленность. Реальные зарплаты за первые четыре месяца выросли на 4,2%, а средний уровень достижения показателей по нацпроектам составил 98,95%.

«Это очень важно. Не менее важно то, что у нас результаты, — во всяком случае пока, скажем так, осторожно, — лучше ожидаемых ранее, лучше прогнозных»,— отметил Владимир Путин (цитата по сайту Кремля).

Еврокомиссия в последнем отчете прогнозировала падение ВВП России в 2023 году на 0,9%. При этом, по оценке МВФ, российский ВВП в этом году вырастет на 0,7%. Весной МВФ констатировал, что российская экономика, вопреки ранним прогнозам, оказалась более устойчивой к санкциям.