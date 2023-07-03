Администрация Ростова-на-Дону: ущерб от действий «Вагнера» в городе составил 92,5 млн рублей

Ремонт дорог в Ростове-на-Дону после проезда по ним военной техники ЧВК «Вагнер» обошелся в 28,8 млн руб. Еще около 63,7 млн руб. власти потратят на ремонт пострадавших во время мятежа машин коммунальных служб. Об этом сообщает RTVI со ссылкой на главу администрации города Алексея Логвиненко.

Военная техника ЧВК «Вагнер» повредила в Ростове 12 тыс. кв. м дорожного полотна и 210 кв. м тротуара. Также пострадали стрелки трамвайных путей. Восстановительные работы, стоимость которых составила 28,8 млн руб., полностью завершены, сообщили в администрации в ответ на запрос RTVI.

Кроме того, по предварительной оценке, в 63,7 млн руб. обойдется ремонт пяти поврежденных единиц специализированной коммунальной техники.

«Окончательная сумма восстановительных работ будет известна по окончании ремонта машин»,— отметили в администрации.

О реакции российского руководства на мятеж — в репортаже Андрея Колесникова «Ъ» «А судьбы кто?».

Кристина Федичкина, Ростов-на-Дону