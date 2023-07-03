Каждый пятый россиянин считает продукты питания дорогостоящим товаром

Дорогостоящий товар — понятие относительное и сильно зависит от финансовых возможностей, социального положения и образа жизни респондентов, показал опрос ВЦИОМа. Чаще всего россияне называли дорогостоящими товарами автомобили и автозапчасти. На втором месте недвижимость (в том числе квартира, дом, дача) и земельные участки. Замыкает топ-3 бытовая и электронная техника (телевизоры, пылесосы, холодильники, стиральные машины). При этом каждый пятый опрошенный (21%) называл дорогостоящими различные продукты питания. Они упоминались гораздо чаще, чем считающиеся атрибутами роскошной жизни драгоценности (8%), самолеты, яхты, вертолеты (4%). При этом в старшей возрастной группе (60+) и у респондентов с низким потребительским статусом еда вошла в тройку самых популярных ответов.

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Реже в качестве дорогостоящих упоминались компьютеры и гаджеты, лекарства, бензин (по 3%), медицинские услуги, в частности стоматология, и путешествия (2%). 13% респондентов не смогли назвать дорогостоящих товаров вообще, а 1%, наоборот, считает таковыми все.