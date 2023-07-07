Столтенберг: Украина получит многолетний пакет помощи на саммите НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что на грядущем саммите альянса (11-12 июля) в Вильнюсе утвердят многолетний пакет поддержки Украины, который приблизит ее к альянсу. Президент Украины Владимир Зеленский будет присутствовать на саммите.

По словам господина Столтенберга, на данный момент они находятся в процессе переговоров по предложениям для Украины. Он не стал давать конкретных формулировок, но заверил, что принятые решения «сделают Украину еще сильнее и приблизят ее к альянсу».

Господин Столтенберг отметил, что многолетний план помощи создан с целью «гарантировать полное соответствие ВС Украины с НАТО». «Мы обновим политические связи, появится Совет НАТО—Украина, наши лидеры подтвердят, что Украина станет членом НАТО», — заверил он.

Йенс Столтенберг также поделился информацией, как будет работать Совет НАТО—Украина. По его словам, Совет будет представлять из себя площадку, где союзники 31 государства и Украина смогут обсуждать договоренности, а также создавать отдельные комитеты по каким-либо проблемам. Именно Совет будет принимать окончательное решение по обсуждаемым вопросам.

Саммит НАТО пройдет в Вильнюсе 11–12 июля. В конце июня премьер Эстонии и генсек НАТО обещали скорый «сюрприз» по членству Украины в блоке. При этом президент Литвы Гитанас Науседа говорил, что Украина не получит на грядущем саммите приглашение на вступление в НАТО. В офисе украинского президента заявляли, что если участники альянса «проявят дефицит мужества» по вопросу членства страны, то у господина Зеленского не будет причин ехать в Вильнюс.

О перспективах интеграции Украины и НАТО — в публикации «Ъ» «Им только это и НАТО».

Полина Мотызлевская