Кондрашов из ВГТРК сменил Михайлова на посту гендиректора ТАСС

Гендиректор ТАСС Сергей Михайлов покинул пост по собственному желанию. Его место занял Андрей Кондрашов, ранее работавший заместителем генерального директора ВГТРК. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сергей Михайлов занимал должность гендиректора ТАСС с 2012 года. До 2004 года работал в рекламных агентствах. В 2005 году занял пост начальника департамента по связям с общественностью РЖД и вошел в правление компании. Находится под санкциями Швейцарии, Канады, Великобритании и Украины.

Андрей Кондрашов работал в ВГТРК с 1992 года. В июле 2016 года стал директором дирекции программы «Вести», в 2018 году — первым заместителем генерального директора ВГТРК, который отвечает за информационное направление холдинга. В 2018 году был пресс-секретарем избирательного штаба Владимира Путина на выборах президента России.

В 2015 году снял документальный фильм «Крым. Путь на Родину» о событиях на полуострове в 2014 года, в 2018 — фильм «Путин» о жизни Владимира Путина. В 2022 году попал в санкционный список Канады, в 2023-м — в санкционный список ЕС.