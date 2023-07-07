Threads набирает аудиторию

Twitter подаст иск против корпорации Meta (признана экстремистской и запрещена в РФ) из-за запуска соцсети Threads. Накануне ее приложение стало самым скачиваемым в России, пишет РБК со ссылкой на данные аналитической платформы data.ai. Как утверждают журналисты The Verge, меньше чем за сутки после запуска сервис набрал 30 млн пользователей по всему миру. Соцсеть называют текстовой версией Instagram (принадлежит экстремистской и запрещенной Meta). Блогеры начали активно регистрировать в Threads аккаунты, некоторые успели разместить рекламу. Правда, сами инструменты монетизации в приложении пока недоступны. Какими они могут быть? И смогут ли на этом заработать инфлюенсеры? Расскажет Елена Иванова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Пользователям запрещенного в России Instagram не нужно заводить новый аккаунт — в Threads можно войти по существующей учетной записи. Первым делом приложение предлагает подписаться на друзей. А вот дальше начинается то, что в шутку называют диким западом. Лента рекомендательная, но как она формируется, непонятно, поэтому приходится читать посты незнакомцев. А это в основном приветствия или шутки.

В приложении также пока нет рекламы. Скорее всего, инструменты продвижения сначала появятся в Соединенных Штатах, а примерно через полгода в других странах, полагает продюсер и основатель рекламного агентства PurpleDoor Алексей Пак. Он предположил, какими они могут быть:

«Если посмотреть на TikTok, он развивался без какой-либо монетизации вообще. Он делал это за счет того, что давал блогерам огромное количество аудитории. И здесь вопрос в том, какую механику выберут. Если мы говорим про зарубежные страны, думаю, у них проблем с этим не будет. Они станут закупать и рекламный трафик, и блогеров, которые будут выкладывать контент по определенным сеткам, разработанным головной компанией в рамках маркетинга».

О перспективах приложения собеседники “Ъ FM” говорят осторожно. Сейчас главная задача Threads — заинтересовать аудиторию и блогеров, которые захотят остаться надолго и создавать контент. К слову, некоторые инфлюенсеры успели запостить в новой соцсети рекламу «Яндекса». Другие иронизируют над легким способом перехода аудитории: «продам курс, как я набрал тысячу подписчиков в Threads».

Пока это интересно как инфоповод, но не более того, считает digital-продюсер, основатель коммуникационного агентства Didenok Team Кирилл Диденок: «Как новая безделушка или must have, куда обязательно надо войти, как было, например, с Clubhouse, конечно, это интересно.

Как оно в итоге сработает, непонятно. Бренды еще не знают, нужно ли там что-то покупать. Они сами создают аккаунты в этой новой соцсети и размещают контент. Просто упоминание, что такой-то бренд у такого-то блогера разместил рекламу в новой соцсети. Как инфоповод этого достаточно».

В России приложение работает, правда, через VPN. Соцсеть, в отличие от Instagram, пока не запрещена и не признана экстремистской. И она сможет избежать санкций, если будет соблюдать российский закон, говорят в Роскомнадзоре. Учитывая, что на других продуктах корпорации Meta инфлюенсеры сейчас не зарабатывают, вряд ли это будет возможно и с Threads, говорит блогер Айза Анохина:

«Так как Meta запрещена в России, без VPN не работает, я не уверена, что можно как-то там зарабатывать в плане российской публики, поскольку мы не можем это делать в экстремисткой социальной сети. Думаю, за границей Марк Цукерберг сделает максимум, чтобы удержать эту аудиторию за счет каких-то популярных иностранных знаменитостей».

Основатель Meta Марк Цукерберг говорит, что подумает о монетизации, когда станет понятно, сможет ли соцсеть набрать больше 1 млрд пользователей. Для аудитории пока создали формальную мотивацию не покидать площадку: при попытке удалить аккаунт в Threads, пострадает и учетная запись в Instagram.

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