Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания Города-героя СВО

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла законопроект законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий.

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Этот статус смогут получить города, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе военной операции на Украине в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

«В городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО»,— написал господин Слуцкий в Telegram.

Сейчас звание Города-героя носят 12 городов страны, которые прославились обороной во время Великой Отечественной войны.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...