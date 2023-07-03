ЛДПР внесла в Госдуму законопроект об учреждении звания Города-героя СВО

Фракция ЛДПР в Госдуме внесла законопроект законопроект об учреждении звания «Город-герой специальной военной операции». Об этом сообщил глава фракции Леонид Слуцкий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Этот статус смогут получить города, жители которых внесли значительный вклад в выполнение задач в ходе военной операции на Украине в ДНР и ЛНР с 24 февраля 2022 года и в Запорожской и Херсонской областях с 30 сентября 2022 года.

«В городах-героях будут установлены памятные стелы с изображением герба города, а также появятся музеи, посвященные героическим подвигам и стойкости жителей в ходе СВО»,— написал господин Слуцкий в Telegram.

Сейчас звание Города-героя носят 12 городов страны, которые прославились обороной во время Великой Отечественной войны.