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Коммерсантъ FM
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Столтенберг подтвердил, что останется на посту генсека НАТО еще на год

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг останется на своем посту до 1 октября 2024 года. Ранее его полномочия должны были истечь в октябре 2023-го года.

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«Высоко ценю решение союзников по НАТО продлить мои полномочия на посту генсека до 1 октября 2024 года»,— написал господин Столтенберг в Twitter.

Йенс Столтенберг занимает должность генерального секретаря НАТО с октября 2014 года. Он должен был уйти в октябре 2022 года, но альянс продлил его полномочия до конца сентября 2023-го. Ранее Bloomberg, Reuters и Verdens Gang сообщали, что он останется в должности еще на один год.

Среди возможных кандидатов на этот пост СМИ называли главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен. О желании возглавить НАТО заявлял и экс-премьер Великобритании Борис Джонсон. Глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес утверждал, что США хотели оставить на этом посту Йенса Столтенберга.

Олеся Павленко

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