ФАС перевыполнила план по доходам в 2022 году на 251% и направила в бюджет 7,51 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России направила в бюджет 7,51 трлн руб. Ведомство перевыполнило план по доходам на 2022 год на 251%. Расходы ФАС составили 6,8 млрд руб. или 99,1% от первоначального плана. Об этом сказано в отчете Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета за 2022 год.

«Кассовое исполнение федерального бюджета по доходам за 2022 год по ФАС России (по данным формы по ОКУД 0503164) составило 7 505 404,00 тыс. руб., или 251,3% от первоначального прогноза (2 986 605,70 тыс. руб.) и 103,88% от уточненного прогноза доходов на 26 апреля 2022 года (7 224 688,20 тыс. руб.)»,— сказано в отчете.

Наибольшая сумма поступила в доходы ФАС пришлась на административные штрафы за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке — 2,845 млрд руб. (648,6% от первоначального прогноза) и за административные штрафы за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения — 1,628 млрд руб. (213,1% от первоначального прогноза).

Также в 2022 году в доходы ФАС поступили штрафы, вынесенные в предыдущем периоде в размере 1,362 млрд руб., а также пени, неустойки и иные штрафы в размере 549,5 млн руб. Еще 283,314 млн руб. были получены за счет компенсации затрат федерального бюджета в размере 283,314 млн руб., за счет возврата средств в доход бюджета — 281,3 млн. руб. по госконтракту.

Олеся Павленко