Визит Си в Москву, отчет Мишустина перед Госдумой и продажа последней фабрики IKEA в России

Цитаты недели

«Сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены» (председатель КНР Си Цзиньпин на переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным).

«Мы готовы сделать для других стран то же самое, что сделали для Украины в вопросах поставок вооружений и предоставления летальной помощи через Европейский фонд мира» (глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на заседании Форума Шумана по безопасности и обороне).

«Перед нами правительство, победившее санкции» (председатель ЛДПР Леонид Слуцкий об отчете премьера Михаила Мишустина в Госдуме).

«Это решение говорит о большой неготовности разговаривать о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней» (президент Сербии Александр Вучич о выдаче ордера МУС на арест Владимира Путина).

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке (Россией своего участия в.— “Ъ”) ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом» (замглавы МИД РФ Сергей Рябков об отношениях России и США).

«Толпа, чем бы она ни была, не имеет легитимности перед лицом людей, которые выражают свое мнение через своих избранников» (президент Франции Эмманюэль Макрон об утверждении пенсионной реформы).

Инициативы недели

Минюст потребовал ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова» (признан иностранным агентом).

До конца марта сотрудникам администрации президента рекомендовано избавиться от iPhone.

Си Цзиньпин совершил свой первый зарубежный визит в Россию после переизбрания на пост председателя КНР.

Великобритания анонсировала поставку Украине боеприпасов с обедненным ураном.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида посетил Киев.

Во Франции продолжаются массовые протесты против пенсионной реформы.

Россия намерена привлечь китайских партнеров к строительству СПГ-завода в Усть-Луге.

Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров.

ЦБ принял решение отключить SWIFT от переводов внутри России с 1 октября.

Верховный суд подготовил рекомендации судьям на время СВО.

Власти Польши объявили о решении резко ограничить сотрудничество с Белоруссией в рамках ДОВСЕ «в связи с ее участием в агрессии против Украины».

По букве закона

Владимир Путин подписал закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках.

Госдума приняла закон о создании реестра пивоваров.

Минтруд утвердил список профессий для альтернативной службы.

В отношении блогера Александры Митрошиной возбудили уголовное дело о неуплате налогов.

За похищение донецких добровольцев заочно арестованы сотрудники ГУР Минобороны Украины.

Экс-глава волгоградского управления СКР Михаил Музраев приговорен к 20 годам колонии.

Парламент Молдавии одобрил переименование молдавского языка в румынский.

Отставки и назначения

Марина Лошак, возглавлявшая ГМИИ имени Пушкина, подала в отставку, ее сменила Елизавета Лихачева.

Мэр Калининграда Евгений Любивый написал заявление об уходе.

Гендиректором Starbucks стал Лакшман Нарасимхан.

Руководство московского «Торпедо» приняло решение о прекращении трудового договора с главным тренером Андреем Талалаевым.

Сделки недели

IKEA закрыла сделку по продаже мебельной фабрики в Новгородской области совладельцу петербургской Slotex Вадиму Осипову.

Управляющая сетью Leroy Merlin группа Adeo планирует передать контроль в российском бизнесе местному менеджменту.

«Газпром» приобрел долю в 50% в «Газпром шельфпроекте».

Цифры недели

Евросоюз поставит Украине миллион артиллерийских боеприпасов на сумму €2 млрд.

Прямая поддержка экономики за счет бюджета и ФНБ в 2022 году составила 1,5 трлн руб., следует из отчета правительства.

По прогнозам экспертов, в 2023 году турпоток из России в КНР будет 30–40% от допандемийного уровня.

В 2022 году мировые инвестиции в стартапы в области искусственного интеллекта сократились на 34%, до $45,8 млрд.

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен на 10–30% из-за проблем с урожаем.

Росбанк по итогам 2022 года сократил прибыль вчетверо — с 19,6 млрд руб. до 4,9 млрд руб.

По итогам 2022 года оборот российско-китайской торговли вырос на 30%, до $185 млрд.

Продажи шин в 2022 году упали на 15%.

Объем нового бизнеса на лизинговом рынке сократился на 13%, до 1,98 трлн руб.