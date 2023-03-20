Для туризма готовят заповедную почву

Закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках подписал президент РФ Владимир Путин. Документ «создает стимулы для развития внутреннего экологического туризма» и вводит основные критерии для такой деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Впрочем, экологи опасаются, что поправки могут создать условия «для масштабного вторжения человека на заповедные территории».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Президент РФ подписал поправки к законодательству об ООПТ, которые вводят единые основы правового регулирования туризма в границах заповедников и нацпарков. На прошлой неделе документ в третьем чтении приняла Госдума. «Наряду с сохранением биологического разнообразия и поддержанием в естественном состоянии природных комплексов и объектов одной из целей создания ООПТ является их использование в рекреационных целях,— говорится в пояснительной записке.— Однако на практике это использование остается недостаточным, что во многом связано с низким уровнем гарантий защиты прав инвесторов, создающих и эксплуатирующих рекреационную инфраструктуру на таких территориях».

Общая площадь только ООПТ федерального значения с учетом морских акваторий составляет 62,4 млн га (без акваторий — 48,3 млн га). Еще около 50 млн га (сопоставимо с площадью Испании) приходится на региональные ООПТ. Площадь национальных парков на конец 2015 года составляла 14,12 млн га без учета морских акваторий (это больше совокупной площади Австрии и Швейцарии).

Для «устранения этого недостатка» закон вводит ряд критериев туризма на ООПТ, среди которых сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах. В пояснительной записке говорится, что в рамках туризма на ООПТ должна использоваться инфраструктура, которая оказывает «минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду». Развивать рекреационную деятельность можно будет на участках ограниченного хозяйственного использования заповедников, а также в нацпарках.

Правила организации туризма, а также порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости должно утвердить правительство РФ. На основании этих документов региональные власти утвердят свои нормативы.

Согласно закону, юридические и физические лица должны будут согласовать «осуществление экономической и иной деятельности» на территориях нацпарков с федеральными органами. Перечень видов деятельности, подлежащих согласованию, и его порядок также предстоит установить правительству РФ. Кроме того, Белый дом должен будет представить список капитальных объектов, которые можно возводить в нацпарках. В законе оговаривается, что не допускается строительство жилых домов.

«Новый закон на условиях разумного баланса создает стимулы для развития внутреннего экологического туризма и в целом обозначает принципы работы индустрии,— комментировал документ глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.— В частности, четко определяет параметры строительства туробъектов на ООПТ. У каждого уникального заповедного места есть порог числа туристов, превышение которого недопустимо ни при каких обстоятельствах». По его словам, в последние годы число посетителей заповедных территорий неуклонно растет, в прошлом году их количество достигло 14 млн.

Ранее общественное объединение «Экспертный совет по заповедному делу» (входит группа экологов-экспертов в сфере охраны природного наследия) направляло в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина письмо с просьбой доработать законопроект.

В заключении экологов говорится, что документ не предусматривает включение в российское законодательство понятия «экологический туризм». При этом из статей о заповедниках и нацпарках депутаты исключают близкую по смыслу формулировку «познавательный туризм», заменяя ее на «обобщенное понятие туризм».

«Это создает предпосылки крайне нежелательного использования этих территорий для спортивного, оздоровительного, паломнического, рыболовного и иных видов туризма, малосовместимых с функционалом указанных территорий, в том числе путем строительства соответствующей инфраструктуры»,— говорилось в письме.

Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин поясняет, что сейчас в законе «Об ООПТ» к задачам заповедников относится развитие лишь познавательного туризма: «Подразумевалось, что речь идет только о том, чтобы смотреть и изучать достопримечательности и природные комплексы. Действующее законодательство запрещает любую деятельность, которая не относится к задачам заповедника. Это сдерживало капитальное строительство, в том числе, например, горнолыжных комплексов, на этих территориях. Поправки убирают слово "познавательный" и оставляют среди целей заповедников любой вид туризма». Господин Крейндлин видит в этом риск появления на заповедных землях горнолыжных курортов, санаториев и прочей туристской инфраструктуры.

Заслуженный эколог РФ, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц подчеркивает, что в заповедниках и нацпарках возможен лишь экологический туризм, например, специально обустроенные тропы и визит-центры, поскольку любая другая капитальная инфраструктура может нанести большой ущерб природной ценности этих территорий. В качестве примера господин Шварц приводит опыт США: «Там в нацпарках много десятилетий назад было построено очень малое число гостиниц, с тех пор ничего нового почти не строится. В них очень высокая стоимость проживания, они всегда забронированы минимум на полгода вперед. Власти штатов развивают туристическую инфраструктуру вокруг ООПТ: любой турист предпочтет переночевать в гостиницах за пределами нацпарков, поскольку там приемлемый ценник. И такая схема не ведет к нарушению природных комплексов».

Впрочем, и авторы пояснительной записки подчеркивают важность соблюдения предельно допустимой рекреационной нагрузки.

В самом законопроекте подчеркивается, что важнейшей задачей является сохранение природных богатств охраняемых территорий, а организация рекреационной деятельности на таких территориях не должна причинять ущерб природе, обращает внимание управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Документ предусматривает специальное выделение для организации туризма участков, которые не включают естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являются средой обитания объектов растительного и животного мира. «Но и соседство с туристической инфраструктурой, и процесс возведения инфраструктуры на территории заповедников не могут не оказать влияния на природу, для охраны которой и был создан заповедник»,— говорит госпожа Галеева. Она допускает, что законопроект может создать условия «для масштабного вторжения человека на особо охраняемые территории, которое несет серьезную угрозу для объектов растительного и животного мира».

Анна Васильева