Для туризма готовят заповедную почву

Закон о развитии туризма в заповедниках и нацпарках подписал президент РФ Владимир Путин. Документ «создает стимулы для развития внутреннего экологического туризма» и вводит основные критерии для такой деятельности на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Впрочем, экологи опасаются, что поправки могут создать условия «для масштабного вторжения человека на заповедные территории».
Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ
Президент РФ подписал поправки к законодательству об ООПТ, которые вводят единые основы правового регулирования туризма в границах заповедников и нацпарков. На прошлой неделе документ в третьем чтении приняла Госдума. «Наряду с сохранением биологического разнообразия и поддержанием в естественном состоянии природных комплексов и объектов одной из целей создания ООПТ является их использование в рекреационных целях,— говорится в пояснительной записке.— Однако на практике это использование остается недостаточным, что во многом связано с низким уровнем гарантий защиты прав инвесторов, создающих и эксплуатирующих рекреационную инфраструктуру на таких территориях».
Общая площадь только ООПТ федерального значения с учетом морских акваторий составляет 62,4 млн га (без акваторий — 48,3 млн га). Еще около 50 млн га (сопоставимо с площадью Испании) приходится на региональные ООПТ. Площадь национальных парков на конец 2015 года составляла 14,12 млн га без учета морских акваторий (это больше совокупной площади Австрии и Швейцарии).
Для «устранения этого недостатка» закон вводит ряд критериев туризма на ООПТ, среди которых сохранение уникальных природных комплексов, объектов растительного и животного мира, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, соблюдение предельно допустимой рекреационной нагрузки, осуществление туризма на специально оборудованных для этого местах и маршрутах. В пояснительной записке говорится, что в рамках туризма на ООПТ должна использоваться инфраструктура, которая оказывает «минимально возможное негативное воздействие на окружающую среду». Развивать рекреационную деятельность можно будет на участках ограниченного хозяйственного использования заповедников, а также в нацпарках.
Правила организации туризма, а также порядок расчета предельно допустимой рекреационной емкости должно утвердить правительство РФ. На основании этих документов региональные власти утвердят свои нормативы.
Согласно закону, юридические и физические лица должны будут согласовать «осуществление экономической и иной деятельности» на территориях нацпарков с федеральными органами. Перечень видов деятельности, подлежащих согласованию, и его порядок также предстоит установить правительству РФ. Кроме того, Белый дом должен будет представить список капитальных объектов, которые можно возводить в нацпарках. В законе оговаривается, что не допускается строительство жилых домов.
«Новый закон на условиях разумного баланса создает стимулы для развития внутреннего экологического туризма и в целом обозначает принципы работы индустрии,— комментировал документ глава думского комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин.— В частности, четко определяет параметры строительства туробъектов на ООПТ. У каждого уникального заповедного места есть порог числа туристов, превышение которого недопустимо ни при каких обстоятельствах». По его словам, в последние годы число посетителей заповедных территорий неуклонно растет, в прошлом году их количество достигло 14 млн.
Ранее общественное объединение «Экспертный совет по заповедному делу» (входит группа экологов-экспертов в сфере охраны природного наследия) направляло в адрес председателя Госдумы Вячеслава Володина письмо с просьбой доработать законопроект.
В заключении экологов говорится, что документ не предусматривает включение в российское законодательство понятия «экологический туризм». При этом из статей о заповедниках и нацпарках депутаты исключают близкую по смыслу формулировку «познавательный туризм», заменяя ее на «обобщенное понятие туризм».
«Это создает предпосылки крайне нежелательного использования этих территорий для спортивного, оздоровительного, паломнического, рыболовного и иных видов туризма, малосовместимых с функционалом указанных территорий, в том числе путем строительства соответствующей инфраструктуры»,— говорилось в письме.
Эксперт «Гринписа России» Михаил Крейндлин поясняет, что сейчас в законе «Об ООПТ» к задачам заповедников относится развитие лишь познавательного туризма: «Подразумевалось, что речь идет только о том, чтобы смотреть и изучать достопримечательности и природные комплексы. Действующее законодательство запрещает любую деятельность, которая не относится к задачам заповедника. Это сдерживало капитальное строительство, в том числе, например, горнолыжных комплексов, на этих территориях. Поправки убирают слово "познавательный" и оставляют среди целей заповедников любой вид туризма». Господин Крейндлин видит в этом риск появления на заповедных землях горнолыжных курортов, санаториев и прочей туристской инфраструктуры.
Заслуженный эколог РФ, руководитель Центра ответственного природопользования Института географии РАН Евгений Шварц подчеркивает, что в заповедниках и нацпарках возможен лишь экологический туризм, например, специально обустроенные тропы и визит-центры, поскольку любая другая капитальная инфраструктура может нанести большой ущерб природной ценности этих территорий. В качестве примера господин Шварц приводит опыт США: «Там в нацпарках много десятилетий назад было построено очень малое число гостиниц, с тех пор ничего нового почти не строится. В них очень высокая стоимость проживания, они всегда забронированы минимум на полгода вперед. Власти штатов развивают туристическую инфраструктуру вокруг ООПТ: любой турист предпочтет переночевать в гостиницах за пределами нацпарков, поскольку там приемлемый ценник. И такая схема не ведет к нарушению природных комплексов».
Впрочем, и авторы пояснительной записки подчеркивают важность соблюдения предельно допустимой рекреационной нагрузки.
В самом законопроекте подчеркивается, что важнейшей задачей является сохранение природных богатств охраняемых территорий, а организация рекреационной деятельности на таких территориях не должна причинять ущерб природе, обращает внимание управляющий партнер Центра по работе с проблемными активами Зоя Галеева. Документ предусматривает специальное выделение для организации туризма участков, которые не включают естественные экологические системы, природные комплексы и объекты и не являются средой обитания объектов растительного и животного мира. «Но и соседство с туристической инфраструктурой, и процесс возведения инфраструктуры на территории заповедников не могут не оказать влияния на природу, для охраны которой и был создан заповедник»,— говорит госпожа Галеева. Она допускает, что законопроект может создать условия «для масштабного вторжения человека на особо охраняемые территории, которое несет серьезную угрозу для объектов растительного и животного мира».