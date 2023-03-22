Технологии заманивают ресурсами

Власти России и Китая рассчитывают на дальнейшее увеличение торгового оборота двух стран и «оптимизацию» его структуры по итогам прошедших в Москве переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. В 2022 году взаимная торговля уже выросла на 30% на фоне резкой переориентации на восток как российского экспорта, так и импорта — при общем спаде ввоза в РФ на 11,7% из-за санкционных ограничений ввоз товаров из КНР увеличился на 12,8%. В российском правительстве рассчитывают, что сотрудничество с Китаем станет более технологичным, в условиях роста изоляции РФ от западных технологий зависимость российского бизнеса от такого партнерства резко возросла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вслед за снятием ковидных ограничений наращивать рост российско-китайского товарооборота будут политические стимулы

Фото: Carlos Barria / Reuters Вслед за снятием ковидных ограничений наращивать рост российско-китайского товарооборота будут политические стимулы

Фото: Carlos Barria / Reuters

Россия и Китай намерены наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации (в том числе за счет торговли в нацвалютах и «продолжения взаимодействия и обмена опытом в области платежей»), говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Всего в заявлении перечислено восемь приоритетов, включая энергетику, металлургию, химпром, АПК, а также расширение промышленной кооперации и развитие технологий.

Развитие двусторонней торговли обсуждалось и на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства. РФ рассчитывает на «кооперацию в высокотехнологичных сферах», включая авиастроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, сквозные технологии, а также на дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК из Сибири и Дальнего Востока в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил на встрече, что «Китай придает большое значение сотрудничеству в создании стыковки между инициативой "Один пояс — один путь" и Евразийским экономическим союзом», а также рассчитывает «в полной мере реализовывать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем» (сейчас оно не предусматривает торговых преференций).

По словам главы Минэкономики РФ Максима Решетникова, стороны обсуждали поставки российских энергоносителей и сельхозпродукции, использование атомной энергии и освоение космоса, проекты транспортной инфраструктуры, развитие туризма и инвестиций. Всего в рамках двусторонней инвесткомиссии сейчас обсуждается 79 проектов, в том числе, по словам вице-премьера Александра Новака, речь идет о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге.

Заметим, по итогам 2022 года оборот российско-китайской торговли уже вырос на 30%, до $185 млрд, как за счет экспорта энергоресурсов (Китай наряду с Индией стал основным импортером российской нефти после введения европейского эмбарго на ее импорт в декабре), так и из-за переориентации несырьевых поставок (суммарный экспорт продовольствия из РФ в прошлом году вырос на 41,4%) и замещения импортных потоков из ЕС и других стран, утвердивших ограничения на поставки (в основном они касаются экспорта высокотехнологичной продукции и продукции двойного назначения). По данным китайской таможенной статистики, китайский экспорт в РФ за год вырос на 12,8% (до $76,1 млрд), импорт же из России в КНР — на 43,4% (до $114,2 млрд). Российские данные по торговле с отдельными странами до сих пор закрыты.

Под рост поставок планируется и расширение транспортной инфраструктуры в восточном направлении, и увеличение пропускной мощности погранпереходов (ранее перевозки осложнялись в том числе антиковидными мерами, действовавшими в Китае). Помимо этого, Китай готов участвовать в совместных проектах в Арктике, в том числе в области строительства судов ледового класса (судостроительные компании КНР уже занимают 60% мирового рынка). «Сотрудничество между российскими и китайскими верфями — одно из перспективных направлений работы на Северном морском пути. Также перспективно развивать совместные проекты по транзиту грузов, ведь СМП предлагает на 40% более короткий маршрут из Китая в Европу»,— отметил вчера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Для строительства инфраструктуры стороны смогут применять преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке (в том числе международные ТОР, предполагающие более существенные льготы) — об этом был подписан отдельный меморандум Минвостокразвития и Минкоммерции КНР. С Минпромторгом РФ, в свою очередь, были подписаны меморандумы о продвижении совместных инвестпроектов в области глубокой переработки древесины и выставочно-ярморочной деятельности.

Пока же торговля растет на отказе КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу. «Это дало зеленый свет китайским таможенным службам по отмене ковидных ограничений на погранпереходах Китай—РФ,— отмечает учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский.— С начала года все они были отменены, и российские сцепки могут свободно заезжать на бондовые склады в Китае. Даже на примере нашей компании мы видим резкий скачок автомобильных перевозок из Китая на 30%»,— добавляет эксперт.

Отметим, что рост торгового оборота с РФ происходит параллельно с введением дополнительных ограничений на экспорт в Китай американской продукции. После «торговой войны» двух стран в 2018–2019 годах эти поставки так и не достигли уровня, согласованного двусторонней сделкой в январе 2020 года, констатирует свежий отчет Peterson Institute for International Economics. В частности, сократились поставки самолетов и автомобилей, а в целом промышленный экспорт снизился на 3%.

Татьяна Едовина