Технологии заманивают ресурсами

Власти России и Китая рассчитывают на дальнейшее увеличение торгового оборота двух стран и «оптимизацию» его структуры по итогам прошедших в Москве переговоров с участием председателя КНР Си Цзиньпина. В 2022 году взаимная торговля уже выросла на 30% на фоне резкой переориентации на восток как российского экспорта, так и импорта — при общем спаде ввоза в РФ на 11,7% из-за санкционных ограничений ввоз товаров из КНР увеличился на 12,8%. В российском правительстве рассчитывают, что сотрудничество с Китаем станет более технологичным, в условиях роста изоляции РФ от западных технологий зависимость российского бизнеса от такого партнерства резко возросла.
Вслед за снятием ковидных ограничений наращивать рост российско-китайского товарооборота будут политические стимулы
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Россия и Китай намерены наращивать товарооборот и «оптимизировать» его структуру, развивать логистику, повышать уровень финансовой кооперации (в том числе за счет торговли в нацвалютах и «продолжения взаимодействия и обмена опытом в области платежей»), говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина о плане развития ключевых направлений российско-китайского экономического сотрудничества до 2030 года. Всего в заявлении перечислено восемь приоритетов, включая энергетику, металлургию, химпром, АПК, а также расширение промышленной кооперации и развитие технологий.
Развитие двусторонней торговли обсуждалось и на переговорах с премьером РФ Михаилом Мишустиным и членами правительства. РФ рассчитывает на «кооперацию в высокотехнологичных сферах», включая авиастроение, машиностроение, станкостроение, космические исследования, сквозные технологии, а также на дальнейшее увеличение экспорта продукции АПК из Сибири и Дальнего Востока в Китай. Си Цзиньпин, в свою очередь, заявил на встрече, что «Китай придает большое значение сотрудничеству в создании стыковки между инициативой "Один пояс — один путь" и Евразийским экономическим союзом», а также рассчитывает «в полной мере реализовывать соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Китаем» (сейчас оно не предусматривает торговых преференций).
По словам главы Минэкономики РФ Максима Решетникова, стороны обсуждали поставки российских энергоносителей и сельхозпродукции, использование атомной энергии и освоение космоса, проекты транспортной инфраструктуры, развитие туризма и инвестиций. Всего в рамках двусторонней инвесткомиссии сейчас обсуждается 79 проектов, в том числе, по словам вице-премьера Александра Новака, речь идет о привлечении китайских партнеров к строительству завода СПГ и газохимического комплекса в Усть-Луге.
Заметим, по итогам 2022 года оборот российско-китайской торговли уже вырос на 30%, до $185 млрд, как за счет экспорта энергоресурсов (Китай наряду с Индией стал основным импортером российской нефти после введения европейского эмбарго на ее импорт в декабре), так и из-за переориентации несырьевых поставок (суммарный экспорт продовольствия из РФ в прошлом году вырос на 41,4%) и замещения импортных потоков из ЕС и других стран, утвердивших ограничения на поставки (в основном они касаются экспорта высокотехнологичной продукции и продукции двойного назначения). По данным китайской таможенной статистики, китайский экспорт в РФ за год вырос на 12,8% (до $76,1 млрд), импорт же из России в КНР — на 43,4% (до $114,2 млрд). Российские данные по торговле с отдельными странами до сих пор закрыты.
Под рост поставок планируется и расширение транспортной инфраструктуры в восточном направлении, и увеличение пропускной мощности погранпереходов (ранее перевозки осложнялись в том числе антиковидными мерами, действовавшими в Китае). Помимо этого, Китай готов участвовать в совместных проектах в Арктике, в том числе в области строительства судов ледового класса (судостроительные компании КНР уже занимают 60% мирового рынка). «Сотрудничество между российскими и китайскими верфями — одно из перспективных направлений работы на Северном морском пути. Также перспективно развивать совместные проекты по транзиту грузов, ведь СМП предлагает на 40% более короткий маршрут из Китая в Европу»,— отметил вчера глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Для строительства инфраструктуры стороны смогут применять преференциальные режимы, действующие на Дальнем Востоке (в том числе международные ТОР, предполагающие более существенные льготы) — об этом был подписан отдельный меморандум Минвостокразвития и Минкоммерции КНР. С Минпромторгом РФ, в свою очередь, были подписаны меморандумы о продвижении совместных инвестпроектов в области глубокой переработки древесины и выставочно-ярморочной деятельности.
Пока же торговля растет на отказе КНР от «нулевой толерантности» к коронавирусу. «Это дало зеленый свет китайским таможенным службам по отмене ковидных ограничений на погранпереходах Китай—РФ,— отмечает учредитель компании VIG Trans Игорь Ребельский.— С начала года все они были отменены, и российские сцепки могут свободно заезжать на бондовые склады в Китае. Даже на примере нашей компании мы видим резкий скачок автомобильных перевозок из Китая на 30%»,— добавляет эксперт.
Отметим, что рост торгового оборота с РФ происходит параллельно с введением дополнительных ограничений на экспорт в Китай американской продукции. После «торговой войны» двух стран в 2018–2019 годах эти поставки так и не достигли уровня, согласованного двусторонней сделкой в январе 2020 года, констатирует свежий отчет Peterson Institute for International Economics. В частности, сократились поставки самолетов и автомобилей, а в целом промышленный экспорт снизился на 3%.