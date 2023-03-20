Служенье МУС не терпит суеты

Мировые лидеры продолжают обсуждать решение Международного уголовного суда, выписавшего ордера на арест президента РФ Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой из-за событий вокруг Украины. Мнения при этом расходятся: в то время как одни считают позицию суда оправданной, а другие опасаются, что она приведет к ядерной войне, третьи ломают голову над тем, как им теперь проводить мероприятия с участием российского лидера.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Британский министр юстиции Доминик Рааби (слева) и прокурор МУС Карим Ахмад Хан (справа)

Фото: Alastair Grant / AP Британский министр юстиции Доминик Рааби (слева) и прокурор МУС Карим Ахмад Хан (справа)

Фото: Alastair Grant / AP

В Лондоне в понедельник прошла встреча в поддержку усилий Международного уголовного суда (МУС), участие в которой приняли высокопоставленные представители около 40 стран (включая министра юстиции Украины, не являющейся государством—членом МУС, Дениса Малюськи и украинского генпрокурора Андрея Костина). Британский министр юстиции Доминик Рааб в ходе мероприятия заявил о готовности выделить МУС значительные дополнительные средства и призвал другие страны последовать примеру Великобритании.

Обратившийся к участникам встречи прокурор МУС Карим Ахмад Хан, направивший ходатайство для получения ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, между тем призвал собравшихся не искать в случившемся повод для «празднования или похлопывания друг друга по спине».

«На самом деле это действительно очень печальное, мрачное событие: впервые в истории судьи Международного уголовного суда сочли необходимым выдать ордера на арест лидера и высокопоставленного государственного деятеля одной из стран—постоянных членов Совета Безопасности ООН»,— объяснил свою мысль Карим Ахмад Хан.

Конфликт вокруг Украины он назвал «моментом пробуждения» для системы МУС, заявив: «Нам нужно обладать коллективной стойкостью, чтобы вершить правосудие. Если мы в этот момент не будем цепляться за закон, нам, возможно, не за что будет цепляться в будущем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча в поддержку усилий Международного уголовного суда (МУС) 20 марта

Фото: Alastair Grant / AP Встреча в поддержку усилий Международного уголовного суда (МУС) 20 марта

Фото: Alastair Grant / AP

Из пяти стран—постоянных членов Совбеза ООН только Великобритания и Франция ратифицировали Римский статут, на основании которого действует МУС. Россия, Китай и США государствами—участниками этого суда не являются и, соответственно, не признают его решения (в отличие от 123 стран мира).

В МИД Китая в понедельник призвали МУС «уважать судебный и юрисдикционный иммунитеты, которыми пользуются главы государств в соответствии с международным правом», а также «избегать политизации и двойных стандартов».

Президент США Джо Байден же назвал выдачу ордера на арест своего российского коллеги «оправданной». «Этот суд (МУС.— “Ъ”) не признан нами. Но я думаю, что он выступил с очень сильной позицией»,— заявил глава Белого дома. В посольстве РФ в Вашингтоне в ответ напомнили, как американские власти противодействовали тому, чтобы МУС расследовал преступления американских вооруженных сил в Афганистане, и охарактеризовали нынешнюю позицию США как «вялотекущую шизофрению», попытку «максимально напакостить России».

Раскритиковал решение суда и бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, заявивший в интервью британскому телеканалу Sky News, что к аресту президента РФ этот шаг не приведет, но урегулирование украинского кризиса сорвать может. «Это (МУС.— “Ъ”) крайне опасный институт, и я думаю, что его действия могут потенциально воспрепятствовать достижению дипломатического решения на Украине,— предупредил он.— Если вы хотите переговоров, то выдача ордера на арест Владимира Путина увеличивает или уменьшает вероятность того, что он на них согласится?»

О том, что решение МУС может негативно сказаться на урегулировании конфликта вокруг Украины, заявил и президент Сербии Александр Вучич. «Это решение, не говоря уже о юридических аспектах, приведет к плохим политическим последствиям, последствиям для жизней людей. Оно говорит о большой неготовности разговаривать о мире и перемирии, о сохранении человеческих жизней»,— отметил он. По его словам, обвиняя Владимира Путина в «тяжелейших военных преступлениях», западные страны отрезают для себя пути для переговоров с ним.

«Не уверен, что это (ордер на арест.— “Ъ”) было мудрое, просчитанное решение»,— резюмировал Александр Вучич. Сербия является страной—участницей МУС.

Премьер-министр Камбоджи, также признающей юрисдикцию МУС, Хун Сен тоже выразил опасение, что «ордер на арест Путина усложнит усилия по поиску мирного решения на Украине». «Как Путин может вести переговоры о мире, когда другая сторона угрожает ему арестом?» — заявил политик в своем Telegram-канале. Напомнив, что «президент Путин — лидер ядерной державы с тысячами единиц ядерного оружия», Хун Сен предупредил, что попытка арестовать российского лидера может обернуться глобальной катастрофой.

Ряд других стран, признавших юрисдикцию МУС или собирающихся сделать это, как, например, Армения, решение суда поставило в непростое положение: им теперь необходимо учитывать этот фактор, перед тем как организовывать мероприятия с участием президента РФ. Речь, в частности, идет о ЮАР, власти которой намерены пригласить Владимира Путина на августовский саммит БРИКС. Комментируя сложившуюся ситуацию, официальный представитель президента ЮАР Виктор Магвенья был осторожен. По его словам, власти не намерены «высказывать предположения» по поводу того, что произойдет, если президент РФ примет это приглашение. «Мы приняли во внимание сообщения о выдаче МУС ордера на арест президента Путина,— заявил он (цитата по ТАСС).— ЮАР по-прежнему привержена мирному урегулированию конфликта на Украине путем переговоров. Как правительство мы осознаем наши обязательства (перед МУС.— “Ъ”). Однако в оставшееся время до саммита (БРИКС.— “Ъ”) мы продолжим поддерживать контакты с различными заинтересованными сторонами относительно саммита и связанных с этим вопросов».

Пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова сегодня спросили о личном отношении Владимира Путина к новостям из Гааги. «Относимся к этому спокойно, все тщательно фиксируем и продолжаем работать. Продолжает, главное, работать президент,— ответил он и добавил: — Мы наблюдаем такое количество откровенно враждебных проявлений в отношении и нашей страны, и нашего президента в мире, что, конечно же, мы это фиксируем, но, если каждое из этих враждебных проявлений принимать близко к сердцу, наверное, ничего хорошего не получится».

В Следственном комитете (СК) РФ ситуацию, судя по всему, все же приняли близко к сердцу: 20 марта было объявлено, что ведомство возбудило уголовное дело в отношении прокурора МУС Карима Ахмада Хана и судей Томоко Аканэ, Розарио Сальваторе Айталы, Серхио Херардо Угальде Годинеса.

«Уголовное преследование носит заведомо незаконный характер, так как оснований для привлечения (Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой.— “Ъ”) к уголовной ответственности не имеется»,— заявили в СК РФ. Напомним, МУС обвинил президента России и уполномоченную по правам ребенка в содействии «незаконному вывозу украинских детей на территорию Российской Федерации».

Елена Черненко