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Коммерсантъ FM
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Граждан резко потянуло на восток

Спрос на визы в Китай стал ажиотажным

Возобновление выдачи россиянам китайских виз всех типов вызвало ажиотажный спрос. Все свободные слоты на подачу документов закончились за два дня. Теперь в Москве запросить визу можно не раньше чем через два месяца, в Санкт-Петербурге — через месяц. Ожидаемо удвоилось и число бронирований россиянами отелей в крупных китайских городах. Эксперты прогнозируют, что в этом году турпоток из России в КНР составит 30–40% от допандемийного уровня. Повысить этот показатель мешает ограниченное авиасообщение.

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О том, что все свободные слоты на получение визы в Китай были выбраны заявителями за два дня после возобновления полноценной работы визовых центров страны в РФ, “Ъ” рассказали замруководителя визово-миграционного отдела Continent Express Юлия Отвагина и начальник корпоративного отдела «Визахода» Марина Широкова. По состоянию на 17 марта в Москве ближайшая свободная дата на подачу документов — 23 мая, в Санкт-Петербурге — 20 апреля, уточнила госпожа Отвагина. «Если освобождаются места на ближайшие даты из-за отказа заявителей, их занимают боты»,— добавляет Марина Широкова.

О возобновлении выдачи всех типов виз с 15 марта власти Китая сообщили накануне. Документы на бизнес- визы начали принимать еще в 2022 году, но их было выдано минимальное количество, так как требовалось приглашение, оформленное в миграционных службах Китая, говорит Юлия Отвагина. Сейчас подход упростился, но документы принимаются только два раза в неделю, за это время подается всего 400 заявлений. Оформление визы, по словам Марины Широковой, занимает два—пять дней в зависимости от тарифа.

Самый высокий спрос наблюдается на деловые визы, отмечают опрошенные “Ъ” участники рынка. Многие представители российских компаний пытаются попасть на Кантонскую ярмарку, которая проходит в Гуанчжоу 15 апреля — 5 мая. Кроме того, из-за разворота российского бизнеса (как экспортного, так и импортного) на восток на фоне военных действий на Украине компаниям нужно регулярно проводить переговоры с китайскими партнерами.

За бизнес-визами в основном обращаются менеджеры из FMCG-индустрии, строительного, добывающего, обрабатывающего секторов, отмечает начальник отдела визовой поддержки «Аэроклуба» Алина Проценко. Высокий спрос на бизнес-визы в КНР и у представителей IT-компаний, добавляет управляющий директор корпоративного бизнеса «Випсервиса» Галина Полищук.

Заметен и рост спроса на поездки в Китай со стороны самостоятельных туристов. По данным OneTwoTrip, сейчас направление формирует 2% от общего объема бронирований авиабилетов за границу, до 15 марта доля была около 0,1%, а сейчас КНР поднялась с 50-го на 12-е место в списке популярных выездных направлений. По данным онлайн-сервиса, 28% всех бронирований авиабилетов в Китай приходится на Пекин, 23% на Шанхай и 18% на Гуанчжоу. В Ostrovok.ru отмечают, что за две первые недели марта количество поисковых запросов отелей в Китае увеличилось в шесть раз по сравнению с тем же периодом февраля, число бронирований — вдвое. Средняя стоимость проживания в китайских отелях, по данным сервиса, составляет 9,4 тыс. руб. за ночь.

Продажи организованных туров в Китай возможны после запуска программы безвизового группового обмена для туристических групп, говорит вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин. «Интерес к направлению высокий, мы получаем очень много звонков, но в основном они касаются пляжного отдыха на Хайнане»,— говорит представитель «Интуриста» Дарья Домостроева.

Господин Горин предполагает, что, если к маю вопрос с безвизовыми группами решится, выездной турпоток в Китай в этом году может восстановиться на 30–40% от уровня, который был до пандемии. Дальнейший рост пока сдерживает ограниченное авиасообщение: существующий объем перевозки составляет лишь 10–15% от показателя 2019 года. Российским авиакомпаниям будет не так просто нарастить объем, констатирует Дмитрий Горин: «В Китай могут летать только самолеты без двойной регистрации, а таких бортов у российских авиакомпаний всего 180». Но широкофюзеляжные самолеты уже активно используются для перелетов в Турцию, ОАЭ, Таиланд и на Мальдивы. Сейчас в Китай, по данным OneTwoTrip, доступны прямые рейсы «Аэрофлота», Air China, China Eastern Airlines и Hainan Airlines. При этом, уточняют в сервисе «Я. Путешествия», средняя стоимость перелета из Москвы в Китай и обратно составляет 47–55 тыс. руб.

Александра Мерцалова

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