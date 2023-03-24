Лизинг среднего звена

После начала военных действий на Украине российский лизинговый рынок серьезно изменился. С него массово ушли иностранные игроки, и полностью перестроилась логистика. Но в отличие от многих других сегментов, где в 2022 году усиливалась роль государства, в лизинге бизнес иностранных игроков подхватили в первую очередь частные инвесторы. Причиной стали не только дисконты и нежелание западных акционеров взаимодействовать с госструктурами, но и перспективы развития малого и среднего бизнеса, в котором небольшие игроки могут составить реальную конкуренцию крупнейшим участникам рынка.

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Жизнь после простоя

События 2022 года оказали негативное влияние на лизинговый рынок РФ, как и на многие другие сегменты экономики. По оценкам «Эксперт РА», объем нового бизнеса сократился на 13%, до 1,98 трлн руб. Падение по итогам года показали как корпоративный (на 31%, до 354 млрд руб.), так и розничный сегменты (на 8%, до 1,626 трлн руб.). Число сделок снизилось впервые с 2015 года, составив 340 тыс. (см. “Ъ” от 20 марта).

Помимо общих для любого бизнеса в России логистических проблем и трудностей с проведением платежей компании столкнулись с дефицитом предметов лизинга и не могли удовлетворить спрос (см. “Ъ” от 25 января 2023 года, от 1 декабря 2022 года). Разворот на восточных производителей шел сложнее, чем ожидалось, в том числе и из-за более длинной логистики (см. “Ъ” от 27 июля 2022 года).

Одновременно была ограничена или даже полностью заморожена работа лизинговых компаний с иностранным капиталом, на которые, по данным «Эксперт РА», в 2021 году приходилось 10–15% рынка РФ. Речь идет, например, о кэптивных лизинговых структурах иностранных производителей автомобилей, спецтехники и оборудования, которые специализировались, за редким исключением, на предоставлении в лизинг товаров фондировавших их материнских компаний.

Собственные лизинговые компании были, в частности, у концерна Siemens, большинства европейских автопроизводителей (Renault, Volkswagen, Mercedes, BMW), производителей грузового транспорта и спецтехники (John Deere, Scania, Volvo) и других.

Однако сами по себе активы от политических осложнений хуже не стали, и во втором полугодии на рынке лизинга активизировались слияния и поглощения (см. “Ъ” от 31 января). Осенью прошлого года инвестгруппа «Инсайт» приобрела за 52 млрд руб. лизинговую компанию «Сименс Финанс» (теперь «Дельтализинг»). В начале 2023 года эта же группа купила «Джон Дир Файнэншл», а АвтоВАЗ — компанию «РНЛ Лизинг» (по сути, в рамках приобретения российского бизнеса Renault-Nissan, в том числе РН-банка). Российские инвесторы покупали иностранных игроков, бизнес которых можно было восстановить в новых условиях или которые выглядели хорошей портфельной инвестицией.

Есть и другой вариант стратегии — перехватить бизнес «замороженного» конкурента. Например, «Росбанк Лизинг» смог переманить «квалифицированный персонал и качественных клиентов» у своих ближайших конкурентов, которые не продают бизнес, но остановили заключение новых договоров лизинга, Райффайзенбанка и Юникредит-банка, рассказал гендиректор компании Гурам Кудрявцев.

Консолидация отрасли происходила и за счет чисто внутренних сделок. Так, «Альфа-Лизинг» в ноябре купил региональный «Эксперт-Лизинг», специализирующийся на строительной и спецтехнике (см. “Ъ” от 7 ноября 2022 года).

До конца 2023 года участники рынка ожидают еще несколько сделок, в том числе крупных. Среди наиболее вероятных претендентов источники “Ъ” называют группу «Инсайт», Экспобанк, «Интерлизинг».

При этом в переделе рынка почти не участвуют лизинговые компании, входящие в крупные государственные банковские группы. «Уходящие с рынка лизинговые компании, как правило, продавали не бизнес, который во многом был связан с техникой их брендов, а выбывающий портфель»,— отметили в ВТБ. Объем портфеля уходящих компаний едва ли мог заинтересовать лизинги ГПБ, ВТБ или Сбербанка, согласен один из собеседников “Ъ”. Сомнение вызывает и возможность для них встроить новые лизинговые компании в текущие бизнес-процессы, полагает гендиректор «Интерлизинга» Сергей Савинов.

Риски купли-продажи иностранных активов Правила игры Для иностранного продавца лизинговой компании риски связаны в первую очередь с возможными изменениями регулирования в РФ. Так, в декабре 2022 года появились дополнительный налог в бюджет и согласованный KPI для приобретаемой компании. Это не только усложнило процесс согласования, но и снизило цену активов, поясняет директор «Салют Адвайзори» Евгений Пенкин. К тому же всегда есть риск включения согласованного покупателя в санкционные списки в процессе переговоров или сразу после подписания документов, но до оплаты, отмечает господин Пенкин. Несут риски и покупатели, добавляет он: «В подобных сделках даются ограниченные заверения и гарантии со стороны продавца. Соответственно, любые риски, связанные с бизнесом, налоговой политикой предыдущего собственника, становятся рисками покупателя». Финансовые риски при этом выглядят менее угрожающе. «Все подобные сделки происходят с разрешения ЦБ или правительства РФ. И это разрешение подразумевает согласие как на саму сделку, так и на отправку денег контрагенту»,— отмечает эксперт. На территории недружественных государств есть ограничения для движения денег российского происхождения. Но в европейской санкционной директиве есть оговорка, что ограничения не распространяются на российские дочерние структуры европейских компаний. «Соответственно, российская лизинговая "дочка" после одобрения сделки правительством РФ получает средства от сделки от другого российского юрлица. Затем средства поступают в материнскую компанию. В данном случае ни под какие ограничения средства не попадают»,— поясняет руководитель Baltic Bridge AB Антон Кривозубов. Полина Трифонова

Скорость и простота важнее денег

Каким в результате перестройки станет российский лизинговый рынок, ни его участники, ни эксперты пока предсказать не берутся. «Сложно говорить про планы развития лизинговых компаний, они никем не озвучены (о планах группы "Инсайт" см. интервью.— “Ъ”), но новые собственники в любом случае будут отвечать за выполнение тех обязательств, которые были установлены при одобрении сделки»,— отмечает партнер и руководитель группы по работе с автомобильными компаниями ДРТ Татьяна Кофанова.

Однако некоторые тенденции уже достаточно очевидны. Как отмечает Гурам Кудрявцев, в РФ лидерами рынка, задающими тренды, десятилетиями оставались лизингодатели, входящие в банковские группы с госучастием. Но бенефициарами текущих процессов, полагает эксперт, выглядят «крепкие середняки лизингового рынка».

В группе «Инсайт» уверены, что у приобретенных ею лизинговых компаний есть потенциал стать более универсальными игроками и занять свою нишу. Последнее приобретение «Альфа-Лизинга» позволило компании укрепить позиции в работе с сегментом МСБ, который в отличие от корпоративного лизинга показывает хорошие темпы восстановления и менее подвержен геополитической конъюнктуре. «Такие компании берут технику меньшими партиями, но хотят получать ее быстро и с минимумом бюрократии. Поэтому здесь хорошо работает схема коробочного продукта — с прозрачными условиями, фиксированной ценой и понятными сроками поставки»,— поясняет руководитель финансового управления ГК «Альфа-Лизинг» Юлия Бокова.

Тренд подтверждают и другие участники рынка. «Стоимость фондирования перестает быть определяющим вопросом для успеха или провала. В условиях дефицита предметов лизинга и ориентации рынка на розничные сегменты и МСБ ключевое значение приобретает скорость. Условному застройщику требуется определенная техника. Она нужна как можно скорее, чтобы продолжать работу. У него нет возможности проводить длительные процедуры, тендеры и выбирать самое дешевое предложение. Он выберет самое быстрое и простое в оформлении предложение»,— утверждает Гурам Кудрявцев.

Учиться новым подходам приходится всем, включая государственные компании. Как поясняют в ВТБ, «предметами сделок с малым и средним бизнесом, как правило, становятся оборудование и транспорт, их проще типизировать и поставить на поток, в отличие от корпоративных сегментов, где каждая сделка занимает месяцы».

Для клиентов МСБ создаются специальные продуктовые линейки, которые отличаются скоростью, уменьшенным объемом пакетов документов и внедрением цифровых решений для удобства клиентов. Хотя, конечно, риски с клиентами МСБ выше, чем при работе с крупными клиентами, признает гендиректор группы «Газпромбанк Лизинг» Максим Калинкин.

В перспективе конкуренция за клиента в сегменте МСБ и в лизинге в целом будет лишь возрастать, признают игроки. Например, вместе с китайскими марками техники на рынке могут появиться и лизинговые компании из КНР, как это произошло с западной продукцией. С приходом на рынок китайских марок техники могут прийти и китайские лизинговые компании, допускает Татьяна Кофанова. Сергей Савинов полагает, что на фоне растущего спроса на лизинговые услуги «активизируются компании за пределами топ-30 и даже топ-40, которые раньше консервативно относились к бизнесу».

Полина Трифонова