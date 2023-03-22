Ничто не вечно под войной

Россия не видит смысла вступать с США в переговоры по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), пока Вашингтон кардинально не изменит свой курс по отношению к Москве. Об этом в среду, 22 марта, заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, уточнив: дело не только в поддержке американцами Украины, но и во «враждебных действиях», осуществляемых ими в отношении России «практически во всех сферах». С учетом того что США вряд ли исполнят ультиматум РФ, последний двусторонний договор в сфере контроля над вооружениями, видимо, уже можно хоронить.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

На площадке международного дискуссионного клуба «Валдай» в среду состоялось мероприятие под названием «Мир без ДСНВ: что дальше?». Название дискуссии достаточно точно отражало ее суть: из выступлений всех трех российских участников — замглавы МИДа Сергея Рябкова, профессора НИУ ВШЭ, ведущего научного сотрудника ИМЭМО РАН Дмитрия Тренина и генерал-лейтенанта запаса, председателя совета ПИР-Центра Евгения Бужинского — так или иначе следовало, что реанимировать ключевой российско-американский договор в сфере безопасности уже вряд ли удастся.

«По совокупности обстоятельств, связанных с деструктивными и враждебными действиями США, решение о приостановке (Россией своего участия в.— “Ъ”) ДСНВ было вынужденным и практически неизбежным шагом»,— заявил Сергей Рябков. По его словам, «абсолютно беспрецедентная степень враждебности США, курс на безоглядную эскалацию конфликта на Украине, проведение тотальной и все более изощренной по своим формам гибридной войны против России» поменяли «принципиальным образом» для Москвы «всю обстановку в области безопасности».

«В 2022 году наше противостояние с США переросло в противоборство»,— отметил, в свою очередь, Дмитрий Тренин, предположив, что это теперь надолго.

Договоры же по контролю над вооружениями — это, по его словам, «феномен мирного времени». Такое же мнение высказал и Евгений Бужинский, заявивший, что сейчас Россия и США находятся «в одном шаге» от войны, что не может не отражаться на их взаимоотношениях в сфере стратегической стабильности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, в конце февраля Россия приостановила участие в ДСНВ, объяснив решение двумя причинами: тем, что США существенным образом нарушают этот договор, и тем, что обстоятельства коренным образом изменились по сравнению с 2010 годом, когда он заключался.

Приостановка Россией участия в ДСНВ на практике означает, что она более не допускает американских инспекторов к осмотру своих военных объектов, не соглашается на проведение заседаний двусторонней консультативной комиссии по договору и не отправляет США данные о состоянии своих стратегических ядерных сил. При этом Россия объявила о готовности и далее придерживаться количественных ограничений, предусмотренных ДСНВ, а также продолжать заранее уведомлять США о пусках своих межконтинентальных баллистических ракет и баллистических ракет подводных лодок.

США же считают решение РФ о приостановке участия в ДСНВ не имеющим законной силы, настаивая на том, что она остается связанной своими обязательствами в рамках договора. На прошлой неделе Госдепартамент выпустил специальное заявление по ДСНВ, пригласив российских инспекторов в США, а также высказавшись за скорейший созыв двусторонней консультативной комиссии и продолжение обмена данными. Кроме того, в Вашингтоне заявили о готовности обсуждать претензии Москвы в рамках ДСНВ и перспективы его замены новыми договоренностями после 2026 года (см. “Ъ” от 17 марта).

Сергей Рябков, однако, сегодня дал понять, что российская сторона в этом более не заинтересована.

«Американцы делают вид, что можно довольно легко устранить российские озабоченности, которые существуют на протяжении многих лет, относительно их неправомерного выведения из зачета по договору значительного количества стратегических наступательных вооружений — более 100 единиц. Если это так легко, что мешало им сделать это раньше? Почему мы долгие годы не могли достучаться до Вашингтона именно по этому вопросу?» — заявил он. И добавил: «Сейчас им очень удобно на публику выносить трактовки, что Россия, извините, хлопнула дверью, когда можно было договориться. Нет, уважаемые коллеги в США, договариваться нужно было раньше, сейчас это уже невозможно».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, профессор кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд (на экране) и генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Слева направо: замминистра иностранных дел России Сергей Рябков, ведущий научный сотрудник ИМЭМО РАН Дмитрий Тренин, профессор кафедры политологии Колумбийского университета Роберт Легвольд (на экране) и генерал-лейтенант запаса, кандидат военных наук Евгений Бужинский

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Напомним, Россия обвиняет США в том, что они переоборудовали около сотни пусковых установок баллистических ракет подводных лодок и тяжелых бомбардировщиков таким образом, что проверить и подтвердить их выведение из зачета по договору невозможно. Эта проблема, впрочем, обсуждается сторонами уже несколько лет, и ее наличие не помешало Москве в феврале 2021 года согласиться на продление договора на пять лет. Более того, в процессе обсуждения этой темы стороны вышли на возможные способы снятия озабоченностей Москвы, однако опробовать их на практике пока не удалось ввиду отсутствия инспекций. Вашингтон сейчас предлагает вернуться к этой теме и урегулировать разногласия по переоборудованию, однако, судя по ответу Сергея Рябкова на вопрос “Ъ” на сессии «Валдая», для Москвы это уже второстепенный вопрос.

“Ъ” спросил у замминистра, имеет ли еще смысл для США предлагать компромиссные решения, направленные на снятие озабоченностей РФ по договору, или же без договоренностей по Украине Россия к его выполнению не вернется.

«Это (возможные шаги навстречу Москве в рамках ДСНВ, которые мог бы предложить Вашингтон.— “Ъ”) полностью лишено политического смысла, практической цели в этом не может быть по факту»,— ответил Сергей Рябков. По его словам, у РФ и США сейчас «просто нет точек соприкосновения» по этой теме.

«Я не думаю, что есть какие-то сейчас основания для обсуждения с США тематики ДСНВ»,— продолжил замминистра, добавив: в связи с подписанием президентом РФ Владимиром Путиным закона о приостановке участия России в договоре МИД даже чисто формально не может заниматься разбором ранее обсуждавшихся проблем. «Это будет нарушение федерального закона с нашей стороны»,— пояснил он.

При этом Сергей Рябков дал понять, что в качестве условия своего возвращения к исполнению ДСНВ Россия выдвигает не только изменение курса Вашингтона по Украине. «Условием возвращения к обсуждению содержательной стороны договора является изменение враждебного курса США в отношении России. И это шире, чем “договариваться по Украине”»,— заявил он.

По словам замглавы МИД РФ, «Украина и происходящее там — это наиболее вопиющее проявление эскалационного, антироссийского курса Вашингтона на сегодня». «Но враждебные действия данное государство осуществляет против нас практически во всех сферах: начиная от ценовых потолков и прочих мер по разрушению системы мирохозяйственных связей в интересах обеспечения собственного доминирования во всем и заканчивая спонсируемыми этим государством мероприятиями враждебного характера в ИКТ-среде»,— продолжил Сергей Рябков, призвав США «одуматься и встряхнуться, сбросить шоры и воспринять реальность, какова она есть».

США же в своем недавнем заявлении по ДСНВ подчеркнули, что не видят взаимосвязи между этим договором и конфликтом вокруг Украины.

«Решительный ответ США и международного сообщества на неспровоцированное вторжение России на Украину не освобождает Россию от ответственности за выполнение своих юридических обязательств по ДСНВ. Несоблюдение Россией ДСНВ и объявленная приостановка ее участия в нем не помешают Соединенным Штатам и далее в полной мере поддерживать Украину. Это обстоятельство не имеет отношения к целям договора и возможности России участвовать в нем»,— заявили по этому поводу в Госдепартаменте. Из этого комментария ясно следует, что пересматривать свой курс по Украине и идти на уступки России США не намерены — даже в ситуации возможного развала ключевого договора в сфере контроля над вооружениями.

А значит, организаторы дискуссии «Валдая» были правы, называя сессию «Мир без ДСНВ». Вот только на вопрос «Что дальше?» участники мероприятия четкого ответа так и не дали.

Елена Черненко