Парламент Молдавии одобрил переименование молдавского языка в румынский

Законопроект о переименовании государственного языка с молдавского в румынский одобрен парламентом Молдавии. За его принятие проголосовало большинство депутатов парламента — 58 из 101.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сотрудники полиции в оцеплении у здания парламента Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ Сотрудники полиции в оцеплении у здания парламента Молдавии

Фото: Виктор Могылдя, Коммерсантъ

«Проект закона о реализации некоторых постановлений Конституционного суда принят во втором чтении голосами 58 депутатов»,— сказал спикер парламента Игорь Гросу на заседании. Трансляция велась на сайте молдавского парламента (цитата по ТАСС). Молдавский парламент состоит из 101 депутата, для принятия проекта нужно большинство голосов присутствующих парламентариев.

Законопроект был предложен партией «Действие и солидарность», у которой 63 мандата в парламенте. Оппозиционный блок коммунистов и социалистов выступает против этого законопроекта. В связи с этим при принятии проекта в первом чтении в парламенте произошли потасовки.

Согласно законопроекту, слова «молдавский язык» заменяются на «румынский язык». Если речь идет о Молдавии, слова «государственный язык», «официальный язык», «родной язык» заменяются на «румынский язык».

В 2013 году Конституционный суд принял решение о том, что румынский является государственным языком в стране. При этом, согласно Конституции Молдавии, государственным языком в стране считается молдавский на основе латиницы, такой его вариант аналогичен румынскому. В школах и университетах Молдавии преподается румынский язык, молдавский на основе кириллицы преподается только в непризнанном Приднестровье.

Лусине Баласян