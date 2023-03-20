Нежелательные коммуникации

До конца марта сотрудникам внутриполитического блока администрации президента (АП) рекомендовано поменять телефоны iPhone, если они ими пользуются, на смартфоны других марок и с другой операционной системой. По данным “Ъ”, эту информацию довели до чиновников в начале месяца. По словам осведомленного об этом решении источника “Ъ”, возможно, АП даже закупит новые безопасные телефоны для своих сотрудников, чтобы облегчить им отказ от американской техники. Собеседник, близкий к АП, говорит, что похожие рекомендации получат и чиновники региональных внутриполитических блоков. Подобные меры носят прагматичный характер, но при этом важно соблюсти баланс между обеспечением информационной безопасности и производительностью сотрудников, считают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сотрудникам внутриполитического блока АП необходимо к началу апреля избавиться от iPhone: такое указание им дали на семинаре, состоявшемся в начале марта в Подмосковье. Об этом “Ъ” рассказали несколько источников, присутствовавших на мероприятии. «iPhone — всё. Или выбросить, или детям отдать. Это за март придется сделать всем»,— говорит один из них. По словам другого собеседника “Ъ”, поначалу среди участников семинара возникла дискуссия по поводу необходимости такой меры, но точку в обсуждении поставил курирующий внутреннюю политику первый замглавы АП Сергей Кириенко. Он же установил для своих сотрудников крайний срок замены iPhone — 1 апреля. Осведомленный о реализации этого распоряжения источник “Ъ” добавляет, что, возможно, Кремль проведет для своих сотрудников закупку новых безопасных смартфонов. Источник, близкий к АП, слышал, что запрет на пользование техникой Apple распространится и на чиновников, занимающихся внутренней политикой в региональных администрациях.

В условный внутриполитический блок АП входят четыре управления: по внутренней политике, по общественным проектам, по обеспечению деятельности Госсовета, по развитию информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. Сотрудники первых трех управлений будут заниматься кампанией по выборам президента-2024, подготовка к которой, как ранее сообщал “Ъ”, активизировалась в начале 2023 года.

По словам источников “Ъ”, требование отказаться от iPhone связано с соображениями безопасности: по их мнению, эти гаджеты в большей степени подвержены взлому и шпионажу со стороны западных специалистов по сравнению с другими смартфонами. Один из собеседников также добавляет, что взамен сотрудникам АП рекомендовали приобретать телефоны с операционными системами Android, ее китайскими аналогами или «Аврора». Последняя разработана российской компанией «Открытая мобильная платформа» — «дочкой» ПАО «Ростелеком».

Отметим, что с конца прошлого года правительство РФ обсуждает с участниками рынка перспективы построения в России суверенной мобильной экосистемы, в основе которой будут лежать независимые от западных IT-гигантов технологии. ОС «Аврора» разрабатывалась именно в этой логике. Вице-президент по информационным технологиям «Ростелекома» Кирилл Меньшов в интервью 2022 года отмечал, что «Аврора» «способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации». Источники “Ъ” на российском IT-рынке говорят, что «насчет "Авроры" есть несколько непубличных поручений президента». Согласно сайту проекта, на данный момент продажа мобильных устройств на этой ОС осуществляется только корпоративным и государственным заказчикам.

Это не первый случай, когда федеральные власти дают чиновникам рекомендации по поводу их электронных коммуникаций. В июне 2022 года “Ъ” сообщал о поручении Дмитрия Чернышенко главе Минцифры Максуту Шадаеву, в котором вице-премьер обращал внимание губернаторов и федеральных органов исполнительной власти на «необходимость использования в рамках служебной деятельности исключительно отечественных средств обмена мгновенными сообщениями». А чуть позже российским чиновникам рекомендовали отказаться от использования Zoom в пользу отечественной Trueconf.

Президент группы компаний Infowatch, глава ассоциации разработчиков программных продуктов «Отечественный софт» Наталья Касперская отмечает, что любое современное устройство может отсылать информацию в разных направлениях, которые совершенно непрозрачны для пользователя. И часто для получения информации о человеке даже не нужно устанавливать никаких шпионских программ, так как большинство приложений работает через облако. Если же пользователя «берут в разработку», то для получения «глубинной информации» на его смартфон устанавливают дополнительные приложения, поясняет эксперт: «Их установка нелегальна и не совсем тривиальна. Как правило, устройство требует, чтобы пользователь "кивнул", подтвердил установку. Хотя производители ОС или смартфонов могут это делать и без согласия». Чем больше российского в устройстве, тем меньше шансов, что информация будет уходить вражеским государствам, и в этом плане отечественная ОС имеет преимущество над иностранной, продолжает госпожа Касперская. «Но гарантий от утечек ни тот, ни другой вариант не дает. Современные смартфоны в принципе устроены как шпионские устройства: они собирают, хранят и агрегируют информацию и могут ее передавать в произвольном направлении. И понять, куда устройство передает данные, невозможно, потому что передает оно их пакетами, а что дальше с ними происходит — пользователь отследить не может»,— заключает Наталья Касперская.

Политолог Николай Миронов считает, что запрет на iPhone для сотрудников АП проистекает «чисто из соображений безопасности». «Ведь массового отказа от "недружественных" брендов нет, они продолжают использоваться там, где это не несет угрозы утечки данных. Так что политики я здесь не вижу, сугубо прагматическое решение»,— отмечает эксперт.

Безопасности не бывает слишком много, а смартфоны действительно могут создавать предпосылки для съема информации, и iPhone не эксклюзивны в рамках этих угроз, говорит политолог Владимир Шемякин. Но при этом, по его словам, важно соблюсти баланс между безопасностью и производительностью, ведь сотрудникам АП для служебных задач нужен и хороший доступ в интернет, и различные мессенджеры и соцсети. А чем более безопасен телефон, тем чаще он ограничен в функциональности, напоминает эксперт: «Главное, чтобы не получилось как со сверхсложными паролями, которые невозможно не только взломать, но и запомнить, поэтому приходится приклеивать шпаргалку с обратной стороны клавиатуры».

Андрей Винокуров, Никита Королев