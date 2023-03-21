Зона рисованного земледелия

Сложности с урожаем риса в Краснодарском крае из-за аварии на Федоровском гидроузле в 2022 году могут привести к росту цен на 10–30%. Об этом производители уже уведомили сети. Ритейлеры не спешат принимать повышение цен из-за рисков для спроса, а эксперты и регулятор указывают на достаточность урожая риса для внутреннего рынка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Производители рисовой крупы уведомили торговые сети о повышении цен из-за проблем с урожаем, рассказал источник “Ъ” среди поставщиков. По его словам, неблагоприятные условия в Краснодарском крае, где выращивается основной объем риса в стране, привели к снижению качества сырья. А большой процент выбраковки риса ведет к увеличению стоимости крупы, говорит источник “Ъ”.

В «Ленте» подтвердили “Ъ”, что получали уведомления о повышении цен на рисовую крупу на 15–30% в зависимости от производителя. «Заявки находятся на рассмотрении, поскольку мы не готовы транслировать повышение цен на потребителя. Ожидаем, что ситуация на рынке стабилизируется»,— говорит представитель «Ленты». Источник “Ъ” в другой сети сообщил, что два производителя уведомили о повышении цен на рисовую крупу с 27 марта на 8–19%. Решения о пересмотре цен пока не приняты, заявил он. Собеседник “Ъ” еще в одной крупной сети подтвердил, что все основные игроки на рынке заявили о повышении цен из-за проблем с урожаем риса. «Учитывая востребованность рисовой крупы, сети как могут сдерживают рост цен на полке»,— говорит он. Получение уведомлений о повышении цен на крупу минимум на 10% со ссылкой на неурожай подтвердил и четвертый источник “Ъ” в рознице.

По данным «Руспродсоюза», на середину марта рисовая крупа первого сорта в опте стоила в среднем 64,13 тыс. руб. за тонну против 51,6 тыс. руб. годом ранее и 63,7 тыс. руб. в феврале. По словам источника “Ъ” среди производителей, рост цен может привести к снижению спроса на российский рис и переключению части потребителей на гречневую крупу, которая остается более доступной. По данным Росстата, в феврале 2022 года рис в рознице в среднем стоил 108,8 руб. за 1 кг, гречневая крупа — 100,1 руб. за 1 кг. В крупных производителях круп «Мистраль Трейдинг» и «АФГ Националь» “Ъ” не ответили.

Весной 2022 года в Краснодарском крае произошла авария на Федоровском гидроузле, который обеспечивал влагой большую часть рисовых полей региона. По оценкам Национального рисового союза, площадь рисовых чеков в крае сократилась с 119 тыс. до 92 тыс. га, а валовый сбор риса снизился на 24%, до 650 тыс. тонн.

Исполнительный директор Национального рисового союза Михаил Радченко говорит, что из-за поздней уборки качество текущего урожая риса несколько хуже прошлогоднего, что может сказаться на выработке крупы. Но с учетом действующего запрета на экспорт риса из России запасов для обеспечения внутреннего рынка достаточно и предпосылок для роста оптовых цен нет, указывает он. По его словам, в ближайшую неделю союз ожидает снижение оптовых цен на рис.

Заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова говорит, что в последние несколько месяцев наблюдался рост цен на рис производителей и оптовых поставщиков в связи с подорожанием сырца. Но на сегодня, скорее всего, повышение цен себя исчерпало, считает она. Как отмечает эксперт, вышедшие на днях окончательные данные Росстата показали валовый сбор риса в 2022 году в 923 тыс. тонн против 1,07 млн тонн годом ранее, а предварительные оценки были 798 тыс. тонн. Производство крупы в 2022 году достигло рекордных 529 тыс. тонн, потому насыщенность рынка остается высокой, говорит Ирина Глазунова.

Старший аналитик Газпромбанка Марат Ибрагимов отмечает, что, если о повышении цен заявляют все крупные производители, причины могут быть объективными. По его словам, торговые сети в таких условиях заинтересованы как можно дольше сдерживать розничные цены, чтобы предотвратить резкое повышение стоимости продуктов на полке, грозящее снижением продаж других товаров.

В Минсельхозе заявили “Ъ”, что качество риса и объем урожая 2022 года полностью соответствуют потребностям российских переработчиков, а цены на сырье и крупы стабильны и основания для их роста в этом сезоне отсутствуют. По данным NielsenIQ, за год до февраля натуральные продажи риса снизились на 0,6%, а денежные выросли на 23,9% год к году.

Анатолий Костырев