Трудности перевода с китайского

Председатель КНР Си Цзиньпин в понедельник прибыл в Россию с государственным визитом. Огромный интерес к поездке китайского лидера в Москву во многом вызван неожиданным самовыдвижением Пекина на роль миротворца на Украине. Возникли ожидания того, что ключ к разрешению конфликта может быть найден в ходе переговоров Си Цзиньпина с президентом РФ Владимиром Путиным и общения с украинским лидером Владимиром Зеленским. Однако против этого плана уже выступили Киев и Вашингтон, решившие, что Пекин подыгрывает Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Москву мир ждал с огромным интересом — во многом благодаря неожиданному самовыдвижению Пекина на роль миротворца на Украине

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Прибытия председателя КНР Си Цзиньпина в Москву мир ждал с огромным интересом — во многом благодаря неожиданному самовыдвижению Пекина на роль миротворца на Украине

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

С нами Си

Первый зарубежный визит Си Цзиньпина после его переизбрания на третий срок на мартовской сессии Всекитайского собрания народных представителей стал самой обсуждаемой темой в мире еще до того, как самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2.

У входа в аэропорт председателя КНР ждала жаждущая новостей толпа журналистов. «Очень рад по приглашению президента Владимира Путина вновь прибыть на землю нашего близкого соседа с государственным визитом»,— говорится в письменном заявлении Си Цзиньпина.

«Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, связанные горами и реками»,— напомнил китайский лидер, пообещав, что Пекин вместе с Москвой будет стоять на страже миропорядка, основанного на международном праве.

О программе трехдневного визита Си Цзиньпина в Москву ранее рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщивший: первый пункт повестки — это переговоры на высшем уровне в формате тет-а-тет. После этого лидерам двух стран в понедельник вечером предстояло продолжить общение за ужином. Официальные переговоры запланированы на 15:00 вторника.

«Мы придаем этой неформальной закрытой беседе очень большое значение, поскольку в ходе нее будут рассмотрены самые-самые важные, ключевые, самые чувствительные вопросы, которые касаются взаимоотношений двух стран, в том числе ведение дел на международной арене»,— заявил Юрий Ушаков, говоря о первом дне пребывания председателя Си в Москве. Как следовало из его разъяснений, ключевая тема — украинский кризис.

По словам господина Ушакова, Пекин демонстрирует «понимание истинных причин возникшего кризиса», в то время как Москва «высоко ценит сдержанную, выверенную позицию китайского руководства», изложенную в китайском мирном плане. «Большая часть оценок китайских друзей совпадает с нашим видением текущей ситуации»,— добавил представитель Кремля. Однако при этом он не стал комментировать сообщения СМИ о том, что после переговоров с Владимиром Путиным и отлета из Москвы 22 марта Си Цзиньпин намерен пообщаться по видеосвязи с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Первые лица — первые перья

Накануне встречи Си Цзиньпин и Владимир Путин подробно изложили свое видение российско-китайского стратегического партнерства на фоне ситуации в мире, а также обозначили пути урегулирования украинского конфликта, как их представляют в Москве и Пекине.

Китайский лидер написал статью для «РИА Новости» и «Российской газеты» с заголовком «Упорно двигаться вперед, к новым перспективам дружбы, сотрудничества и совместного развития Китая и России». В свою очередь, Владимир Путин в тот же день опубликовал в статусной «Жэньминь Жибао» статью «Россия и Китай — партнерство, устремленное в будущее».

Статью китайского лидера, опубликованную на первой полосе официального печатного органа правительства РФ, отличает особая восточная многозначительность и полифония смыслов, что позволяет каждому читать и интерпретировать ее по-своему.

В одном абзаце он называет Россию и Китай «крупнейшими соседями, стратегическими партнерами всеобъемлющего взаимодействия», в другом — «попутчиками в развитии и возрождении, которые будут вносить больший вклад в дело прогресса человеческой цивилизации». При этом слово «союзники», определяющее в международной практике наибольшую близость государств, в статье ни разу не используется даже в переносном смысле.

«Все больше стран объединяет общее стремление к построению чистого и прекрасного мира, где воцарятся прочный мир, всеобщая безопасность, совместное процветание, открытость и толерантность»,— берет оптимистичную ноту Си Цзиньпин, но тут же обрывает ее напоминанием о том, что «с начала прошлого года наблюдается тотальное обострение украинского кризиса».

На фоне этих разнонаправленных тенденций китайский лидер убеждает российских читателей в том, что «Пекин неизменно занимает объективную и беспристрастную позицию, прилагает активные усилия в содействии примирению и мирным переговорам».

В свою очередь, Владимир Путин в своей статье на третьей полосе «Жэньминь Жибао», рассуждая о визите председателя Си, апеллирует к мудрости Конфуция, восклицавшего: «Разве это не радость, когда издалека приезжает друг!». «Мы в России также высоко ценим эти качества, для нас настоящий друг — как родной брат. В этом наши народы очень схожи»,— описывает генезис современного русско-китайского братства Владимир Путин.

«Среди "волн и ветров" на планете мы тесно взаимодействуем в международных делах и, стоя плечом к плечу, "как скала посреди бурного потока", эффективно координируем внешнеполитические позиции, боремся с общими угрозами, реагируем на современные вызовы»,— не скрывает удовлетворения партнерством с Пекином российский президент.

Значительную часть его статьи занимает анализ украинского конфликта и той роли, которую в урегулировании может сыграть Китай.

«Признательны за взвешенную линию КНР в связи с происходящими на Украине событиями, за понимание их предыстории и подлинных причин. Приветствуем готовность Китая сыграть конструктивную роль в деле урегулирования кризиса»,— пишет Владимир Путин.

Наиболее же цитируемой СМИ частью статьи Владимира Путина стало его напоминание о том, что «Россия открыта к политико-дипломатическому урегулированию украинского кризиса». Однако, по его словам, «еще в апреле 2022 года мирные переговоры были прекращены» отнюдь не Россией. «Будущее мирного процесса зависит исключительно от готовности к серьезному разговору с учетом сложившихся геополитических реалий. К сожалению, ультимативные требования в адрес России говорят лишь об оторванности от таких реалий и незаинтересованности в поиске выхода из сложившейся ситуации»,— резюмирует российский президент.

Вашингтон против китайской методички

На этом фоне еще до прибытия Си Цзиньпина в Москву мировые политики, эксперты и СМИ уже активно обсуждали, о чем будут говорить лидеры Китая и России.

Одно из громких заявлений сделал координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сразу предупредивший: в Вашингтоне отвергнут любые предложения Москвы и Пекина, в которых прозвучат призывы к перемирию на Украине. «Мы глубоко обеспокоены по поводу того, что это может принести выгоду России за счет Украины. Мы выражаем эту обеспокоенность еще до визита, потому что это была бы классическая часть методички Китая — прийти на встречу такого рода и по итогам объявить: смотрите, это мы призываем к завершению боевых действий, никто больше»,— заявил Джон Кирби. После этого он пояснил, почему считает китайский план неприемлемым:

«Причина, по которой остальной мир не призывает сейчас к этому, заключается в том, что, как я сказал, это бы, по существу, узаконило географические приобретения России на Украине и поставило бы Зеленского в явно невыгодное положение».

Тезисы Джона Кирби в интервью итальянской газете Corriere della Sera повторил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк, заявивший о том, что «мирный план не может строиться на удовлетворении интересов России и должен начинаться с обязательного вывода российских войск с территории Украины».

На этом фоне откровенное признание, проливающее свет на причины неприемлемости китайского мирного плана для Запада и Украины, сделал президент Чехии Петр Павел. Он ясно дал понять, что Америка и европейские страны надеются на успех украинского контрнаступления, которое начнется «в ближайшие месяцы». Однако, по словам президента (а в прошлом — председателя Военного комитета НАТО), Киеву дается «только одна попытка» переломить положение на фронте — в следующем году «интерес Америки к Украине и уровень помощи» могут снизиться. Тогда-то, по мысли США и их союзников, и наступит время для переговоров. Пока же любые мирные инициативы, тем более выдвигаемые таким геополитическим соперником Запада, как Китай, видятся там несвоевременными и неуместными.

Сергей Строкань