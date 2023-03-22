Свистать всех на шельф

Как стало известно “Ъ”, «Газпром» приобрел долю в 50% в «Газпром шельфпроекте» — новом сервисном подрядчике в области морской геологоразведки. «Газпром шельфпроект» до лета прошлого года носил название «Аврора», и его бенефициаром был младший сын секретаря Совета безопасности и экс-замглавы «Газпром нефти» Андрей Патрушев. После того как эта компания стала основным подрядчиком «Газпрома» по бурению на шельфе, получив в управление флот плавучих буровых платформ «Газпрома», она была переименована. В «Газпром шельфпроекте» рассчитывают, что участие монополии в капитале будет способствовать «эффективному освоению углеводородного потенциала континентального шельфа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

По данным “Ъ”, «Газпром» в феврале получил 50% в буровом подрядчике «Газпром шельфпроект». Эта компания, взяв в управление буровые установки дочерней структуры «Газпрома» «Газпром флот» и получив заказы от монополии, стала в прошлом году ее основным подрядчиком по бурению на шельфе. До этого компания выполняла работы также для НОВАТЭКа (см. “Ъ” от 29 июля 2022 года). За прошлый год «Газпром шельфпроект» существенно улучшил финансовые результаты. По данным бухотчетности, выручка компании выросла в 2,8 раза, до 29,4 млрд руб., прибыль — в 2,6 раза, до 4,4 млрд руб.

В «Газпроме» сообщили “Ъ”, что «на базе "Газпром шельфпроекта" формируется новый специализированный центр инженерно-технических компетенций для работ на морских месторождениях». В «Газпром шельфпроекте» добавили, что «текущими технологическими вызовами и уходом с рынка сервисных услуг зарубежных партнеров обусловлена потребность крупных холдингов в поиске компетенций для существующих морских проектов». Создание СП будет способствовать «наиболее эффективному освоению углеводородного потенциала континентального шельфа», считают в компании. Условия сделки и других бенефициаров компании не раскрывают.

До июля прошлого года «Газпром шельфпроект» носил название «Аврора», и, по официальным данным, ее бенефициаром и главой совета директоров выступал младший сын секретаря Совета безопасности РФ и бывший замглавы «Газпром нефти» по шельфовым проектам Андрей Патрушев. В менеджменте «Газпром шельфпроекта» по-прежнему упоминаются экс-менеджеры шельфовых дочерних структур «Газпром нефти», которые курировал господин Патрушев. Так, компанию возглавляет экс-глава «Газпромнефть-Сахалина» Александр Коробков.

По данным отчетности за 2021 год, сервисной компанией паритетно владели «Полярная звезда» и «Сириус холдинг». Из данных СПАРК следует, что по 50% в «Сириусе» владеют Георгий Родионов и Анатолий Чирятьев. Господин Чирятьев и АО с близким названием, «Сириус» (принадлежит члену совета директоров «Газпром шельфпроекта» Игорю Богомолову), как сообщал “Ъ” в июле 2022 года, вошли в капитал «Инвестгеосервиса» — крупного бурового подрядчика НОВАТЭКа. Эту сделку собеседники “Ъ” связывали с интересами господина Патрушева.

Главой совета директоров «Газпром шельфпроекта» в 2022 году стала Анастасия Деменкова, она же возглавляет «Сириус холдинг». Так зовут бывшего главу управления по правовым и корпоративным вопросам «Газпромнефть-Сахалина». «Полярную звезду» возглавляет бывший замглавы по правовым и корпоративным вопросам «Газпром нефть шельфа» Рустам Романенков, он же значится замглавы АНО «Центр "Арктические инициативы"», которое было создано Андреем Патрушевым в 2019 году после ухода из «Газпром нефти». Владельцы «Полярной звезды» — Марина Казанина (40%) и «Нева инвест» (60%), к которой в прошлом году перешла доля господина Патрушева в 28,33% в подрядчике в области морской геологоразведки «Морская геологоразведочная экспедиция».

Кто выступил продавцом пакета «Газпром шельфпроекта», неясно, но в 2022 году «Полярная звезда» передала 25% акций «Газпром шельфпроекта» другому своему паритетному СП с «Сириус холдингом» — «Аврора капитал».

В Минприроды сообщили “Ъ”, что в 2022 году на участках «Газпрома» завершено строительство скважин в Карском (Ленинградское месторождение) и Баренцевом (Ледовое месторождение) морях с использованием ППБУ «Северное сияние», в результате были получены промышленные притоки газа. В 2023 году в акватории Карского моря «Газпром» планирует строительство поисковой скважины на газоконденсатном месторождении им. В. А. Динкова Русановского участка с помощью СПБУ «Арктическая».

С учетом стратегии последних лет по установлению контроля над ключевыми подрядчиками логично, что «Газпром» вошел в капитал «Газпром шельфпроекта», полагает глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров, но сейчас перед компанией стоят задачи не наращивания добычи, в частности, развития продаж на экспорт и строительства дополнительной инфраструктуры для экспорта в Азию. По его словам, компания исполняет свои лицензионные обязательства, но очевидно, что промышленное освоение шельфа с учетом тяжелых ледовых условий, проблем с оборудованием и технологических санкций, а также нестабильной конъюнктуры сырьевых рынков не является первоочередной задачей и будет смещено за горизонт 2030 года.

Дмитрий Козлов, Татьяна Дятел