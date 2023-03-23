Отчет и уважение

В ходе рассмотрения отчета правительства за 2022 год депутаты Госдумы задавали премьеру Михаилу Мишустину вопросы и высказывали свои предложения. В ответ он демонстрировал понимание и призывал к совместной работе. По итогам отчета лидеры фракций единодушно признали, что правительство справилось с главными задачами в условиях санкционного давления на Россию. Правда, это не помешало представителям левых партий напомнить о своих традиционных оппозиционных ценностях, а глава «Справедливой России — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов даже упрекнул кабмин в отсутствии «взгляда за горизонт», но премьер с ним не согласился.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов (слева) и Геннадий Зюганов готовы не только поклониться правительству за успешную борьбу с санкциями, но и указать ему на отдельные недостатки в работе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Сергей Миронов (слева) и Геннадий Зюганов готовы не только поклониться правительству за успешную борьбу с санкциями, но и указать ему на отдельные недостатки в работе

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Первый вопрос Михаилу Мишустину задал Николай Коломейцев (КПРФ). Он отметил, что в 2022 году в России был рекордный урожай зерна, но позитивный эффект испортили таможенные пошлины, которые коммунист предложил отменить. Премьер откликнулся с неожиданным энтузиазмом: «Давайте предложения, мы продумаем меры».

Яна Лантратова (СРЗП) спросила господина Мишустина, планирует ли правительство предложить альтернативу единому государственному экзамену (ЕГЭ). Премьер ответил, что этот вопрос ему задавали представители всех фракций во время недавних встреч, но тема требует серьезной проработки, ведь «ребята из дальних уголков, из сел и деревень при помощи ЕГЭ могут поступать в ведущие университеты». Тут посчитал нужным вмешаться спикер Думы Вячеслав Володин, который сообщил, что, когда депутаты собирали через социальные сети вопросы к отчету правительства, их пришло порядка 20 тыс. и проблема ЕГЭ вошла в пятерку самых часто задаваемых избирателями вопросов. «Совершенно очевидно, если есть запрос общества, надо отвечать на этот вопрос»,— наставительно заметил господин Володин.

Сардана Авксентьева («Новые люди») подняла тему «умного протекционизма», в основе которого — повышение пошлин на товары из недружественных стран. Михаил Мишустин похвалил сам этот термин и сказал, что такие пошлины уже вводятся, заодно пригласив депутатов подключиться к этой работе.

Спикер Володин попросил главу правительства поддержать запрет вейпов: «Детей надо спасать. Потому что пагубные привычки, все ходят с этими устройствами. Понятно, никто не может ответить, насколько вредны. Вот министр здравоохранения нас поддерживает, но голос его как-то очень слаб и не слышен в правительстве». «Мероприятия, которые увеличивают продолжительность жизни, сокращают вредные факторы, мы всегда поддерживаем»,— подтвердил упомянутый спикером министр Михаил Мурашко. А премьер пообещал, что кабмин рассмотрит вопрос о запрете вейпов и сформирует свою позицию.

Вячеслав Володин снова взял слово, чтобы отметить достижения отдельных министров, которые, по его мнению, давно бы стали героями социалистического труда, работай они в советское время. «Мы должны и об этом говорить, потому что мы сейчас все ближе и ближе к выступлению фракций. А по закону у нас все уходит куда? Либо в критиканство, либо другая сторона — одобрямство»,— поделился наболевшим председатель палаты.

Также он был обеспокоен нехваткой в стране инженеров: «У нас есть бюджетные места, их надо в приоритетном порядке отдавать под инженерные специальности. А при этом не плодить тех, кто ничего не создает,— так, коллеги?» Заодно спикер предложил сделать стипендии по инженерным дисциплинам в вузах в два раза выше, чем по гуманитарным. «Поэтому, если бы было побольше решительности, уверенности коллеги Фалькова (министр науки и высшего образования Валерий Фальков.— “Ъ”)...» — мечтательно начал господин Володин. «Он решительный и уверенный министр,— заверил спикера господин Мишустин.— Готовьте предложения». Вячеслав Володин не стал тянуть и чуть позже попросил главу думского комитета по науке и высшему образованию Сергея Кабышева (СРЗП) проработать этот вопрос вместе с профильным министерством.

Наконец, глава комитета Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) предложила установить в законодательстве единое понятие многодетной семьи. Михаил Мишустин согласился с такой необходимостью, но отметил, что есть «нюансы — расходы бюджета», ведь многодетные семьи имеют право на льготы и выплаты. Поэтому «нужно аккуратно все посмотреть», резюмировал он.

После этого начались выступления представителей фракций, которые честно попытались выполнить просьбу спикера и обойтись без однозначного «критиканства» или «одобрямства».

Так, лидер КПРФ Геннадий Зюганов признал, что отчет правительства «носит комплексный характер», но тут же выразил недовольство экономической ситуацией в стране: «Цены прут, коммуналка растет». «Вы не накопите ресурсы без национализации сырьевой базы и индустриализации страны»,— строго предупредил коммунист руководителя правительства.

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий высоко оценил работу кабмина в 2022 году: «Перед нами правительство, победившее санкции». А затем, пользуясь случаем, обратил внимание Михаила Мишустина на своего однопартийца Алексея Островского, недавно ушедшего в отставку с поста губернатора Смоленской области. «Ожидаем, что наш выдающийся коллега найдет достойное место в правительственных структурах»,— многозначительно произнес либерал-демократ.

«Санкции не действуют, и мы осознаем, что есть немалая заслуга в этом правительства»,— в свою очередь начал с хорошего лидер СРЗП Сергей Миронов. Но в итоге тоже не обошелся без доли критики, отметив, что правительство реагирует на вызовы оперативно, но где «стратегия социально-экономического развития, где взгляд за горизонт?» Кроме того, господин Миронов на всякий случай напомнил премьеру, что его партия по-прежнему выступает за выход России из Всемирной торговой организации, отмену пенсионной реформы и индексацию пенсий работающим пенсионерам.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев говорил о ценности человеческого капитала. По его мнению, потерять профессионалов «страшнее, чем нефтяную выручку». «Сегодня часть наших специалистов уехала за рубеж — по разным причинам. Мы не должны клеить на них ярлыки или показательно жечь мосты. Правительство правильно делает, что не пугает уехавших из страны, не облагает их лишними налогами»,— нашел за что похвалить кабмин господин Нечаев. Сегодня, на его взгляд, важно развивать практическое образование, поддерживать стартапы, «создавать в стране такие возможности, чтобы уехавшие завидовали оставшимся». Он также призвал помочь российским производителям «умным протекционизмом», а малому и среднему бизнесу — предоставлением неиспользуемых помещений заброшенных санаториев, детских лагерей, промзон, муниципальных зданий.

Ну а председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») посчитал нужным завершить серию выступлений от фракций решительным, но глубоко аргументированным «одобрямством». Главным итогом работы правительства в 2022 году он назвал «создание того механизма, который может эффективно реагировать на любые вызовы». «Если раньше на реализацию идеи в законе уходили годы, то сегодня — недели, а то и дни»,— подчеркнул единоросс.

В заключительном слове Михаил Мишустин извинился перед теми депутатами, которые не успели задать свои вопросы, и пригласил их для разговора в правительство. Он также не согласился с упреком Сергея Миронова в отсутствии «взгляда за горизонт» и заверил всех присутствующих, что система стратегического планирования — это основа работы правительства. Провожая премьера, депутаты аплодировали стоя.

Ксения Веретенникова