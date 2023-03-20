Архитектура перемен

Генеральный директор Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина Марина Лошак, возглавлявшая музей с июля 2013 года, подает в отставку. Ее сменит на этом посту директор Музея архитектуры Елизавета Лихачева. Перемены в руководстве одного из главных отечественных музеев подтвердили “Ъ” источники в Министерстве культуры и в самом ГМИИ. Комментирует Сергей Ходнев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Уход Марины Лошак с поста директора ГМИИ оказался обставленным в относительно светлых тонах

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ Уход Марины Лошак с поста директора ГМИИ оказался обставленным в относительно светлых тонах

Фото: Евгений Гурко, Коммерсантъ

9 февраля 2023 года с поста директора Третьяковской галереи была уволена Зельфира Трегулова (новый директор — Елена Проничева). 10 февраля директор Русского музея Владимир Гусев был переведен в президенты музея (новый директор пока не назначен). Происходящее в ГМИИ смотрится как продолжение этого тренда — но по крайней мере приходится признать, что обставлено все менее травматичным образом, чем в случае Третьяковки. Зельфира Трегулова узнала о своем увольнении, что называется, из газет. Марина Лошак уходит по собственному желанию и готова лично передавать дела своей преемнице в духе совершенной доброжелательности.

По иронии судьбы, именно госпожу Трегулову в 2013 году почти назначили новым директором ГМИИ, но Ирина Антонова тогда выступила против и приложила усилия к тому, чтобы директором стала Марина Лошак. Известие об уходе последней с поста директора появилось в день 101-летия со дня рождения Ирины Антоновой, когда госпожа Лошак открывала в музее приуроченную к этой дате небольшую инсталляцию «Мои полторы комнаты», созданную Александром Бродским.

Перетряски в больших и символически значимых институциях в теперешнее время обречены казаться тревожными. То, что в случае ГМИИ выглядит все-таки успокаивающе — это кандидатура нового директора.

Даже в отсутствие гласной процедуры подбора и назначения — хочется напомнить, что Елизавета Лихачева в 2017 году была назначена директором Музея архитектуры не просто так, а по итогам конкурса, на котором претенденты на должность показывали свои концепции развития музея. Но все-таки госпожа Лихачева — искусствовед с университетским дипломом и с многолетним опытом работы в музее федерального значения: уже примечательное отличие от казуса с Третьяковкой, по нынешней ситуации и тому приходится радоваться. Кроме того, она человек отчетливо независимого характера, в музейном сообществе ее уважают, менеджером она себя показала тоже довольно решительным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елизавета Лихачева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Елизавета Лихачева

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Это важные качества, поскольку пост директора ГМИИ предполагает отнюдь не только руководство научной и выставочной жизнью в существующих зданиях на Волхонке. С 2019 года в состав Пушкинского музея включен Государственный центр современного искусства (ГЦСИ) — вместе с его коллекцией и с сетью филиалов от Калининграда до Томска. Конечно, теперь государство может и передумать, но это вряд ли: от стратегии Марины Лошак отказываться пока не собираются, а с ее легкой руки совсем недавно Анна Гор, много лет возглавлявшая нижегородский филиал ГЦСИ, пошла на повышение и стала заместителем директора московского ГМИИ по региональному развитию.

Но самое главное — это будущие московские активы Пушкинского, колоссальный музейный квартал, история которого тянется еще с нулевых, уже сменивший двух генеральных проектировщиков: при Ирине Антоновой его проектировал Норман Фостер, после ее ухода — Юрий Григорян со своим бюро «Меганом». Строительство уже идет, но сроки сдачи главных объектов несколько раз переносились. Возможно, именно от директора (теперь уже бывшего) Музея архитектуры ждут ярких глав в этой архитектурно-строительной эпопее.