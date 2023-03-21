У Турции двоится в транзитах

Турция частично возобновила транзит в Россию санкционных товаров. Однако проблемы сохраняются. Так, схема не работает в отношении продукции из США и Канады. Некоторые коды ТНВЭД невозможно оформить вне зависимости от страны происхождения. Участники рынка полагают, что в конечном итоге транзит если и восстановится, то с ограничениями. В первую очередь, согласно новым требованиям ЕС, трудности будут с транзитом товаров двойного назначения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ Фото: Андрей Бородулин, Коммерсантъ

«С пятницы агенты в Турции сообщают, что система оформления транзита заработала,— рассказала “Ъ” президент таможенно-логистического брокера KBT Юлия Шленская.— Хотя некоторые турки продолжают спекулировать на этой теме, говоря, что все сложно и очень индивидуально, соответственно, цена выше. На наши грузы мы оформили реэкспорт в пятницу».

«Задержек своих грузов мы исходно не наблюдали, однако знаем о проблемах технического характера у некоторых других покупателей и экспедиторов из России,— говорят в группе "F+ tech-Марвел".— Насколько нам известно, большая часть проблем устранена и товары, как экспортные, с которыми проблем не было вовсе, так и транзитные, отправляются в штатном режиме». Коммерческий директор AKFA Алексей Чернышев подтвердил, что «с пятницы грузы вроде бы начали оформлять». Но, по его информации, это касается не всех кодов ТНВЭД.

По словам гендиректора «Оптималог» Георгия Властопуло, в понедельник компании оформили транзит и в аэропорту, и на автогрузовых терминалах, но только на товары, произведенные в ЕС. На грузы, выпущенные в США, при указании в декларации страны происхождения «Америка», поясняет он, заблокировано оформление с указанием в качестве страны назначения «Россия»: «Эта проблема существует, мы поинтересовались у турецких брокеров. С указанием другой страны можно выехать из Турции».

Российские логисты опасаются введения постоянных ограничений на некоторые группы товаров. Reuters в понедельник сообщило со ссылкой на главу Стамбульской ассоциации экспортеров черных и цветных металлов Четина Теджделиоглу, что Турция распространила среди компаний список подпавших под санкции товаров, запрещенных для транзита в Россию с 1 марта. «Любые товары из списка заблокированы для поставок в Россию, вне зависимости от страны происхождения»,— уточнил он.

Это может быть первым признаком готовности Турции пойти навстречу ЕС и ограничить транзит товаров двойного назначения, даже в случае решения остальных проблем.

Десятый пакет санкций ЕС 25 февраля запретил транзит товаров и технологий двойного назначения через территорию России. Таким образом, пресекается схема косвенного реэкспорта, позволяющая ввозить в РФ товары через прерывание транзита.

Пока, утверждает Георгий Властопуло, товары двойного назначения как таковые в Турции не блокируются, их не выпускают именно из ЕС для транзита по территории РФ и Белоруссии. Европейская таможня просто не оформляет транзит на эти страны, поясняет эксперт, грузы приходится отправлять в обход.

Алексей Чернышев, впрочем, утверждает, что ограничение начало действовать и в Турции: в частности, службы аэропорта страны с понедельника отказываются принимать к обработке грузы 84 и 85 групп ТНВЭД («Реакторы ядерные, котлы, оборудование и механические устройства», «Электрические машины и оборудование»).

По словам двух источников “Ъ”, европейские санкции вступят в силу 27 марта. «По информации наших партнеров в Литве, с 27 марта будет действовать полный запрет на транзит грузов 84, 85 и 90 группы через РФ и Белоруссию,— говорит Юлия Шленская.— В выходные наш груз проехал через границу и сегодня уже приехал на склад временного хранения. С понедельника мы ориентируем клиентов на физический проезд через Турцию». Собеседник “Ъ” в отрасли также подтверждает, что грузы двойного назначения, следующие транзитом, «начали тормозить».

Руководитель развития партнерской сети отделения автоперевозок сборных грузов VIG Trans Юлия Сула, впрочем, уточняет, что транзит через РФ и Белоруссию грузов двойного назначения возможен, «просто нужно доказать документально, что на деле груз — не двойного назначения, предоставить все документы, которые запрашивает компетентный орган страны выхода из ЕС».

По мнению Георгия Властопуло, к прежней схеме свободного пропуска транзита Турция уже вряд ли вернется. Он видит два наиболее вероятных сценария развития событий. Первый — проблемы с транзитом разрешатся, но с ограничениями на товары двойного назначения или товары, произведенные в США, Канаде, Японии, Тайване (пока проблемы есть только с «Америкой»), второй — Турция окончательно закроет транзит.

Наталья Скорлыгина, Тимофей Корнев