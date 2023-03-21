Пекинская шутка

21 марта президент России Владимир Путин принял в Кремле председателя КНР Си Цзиньпина и провел переговоры, соответствующие уровню государственного визита. При этом специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников обращает внимание на то, что неожиданно едва ли не главным стало в конце концов его заявление о том, что Россия близка к применению ядерного оружия — если Великобритания близка к поставкам на Украину оружия с обедненным ураном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Медведев был рад происходящему больше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Медведев был рад происходящему больше других

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Государственный визит предполагает много протокола, и даже еще больше. Например, надо со всеми культурно поздороваться.

И в Георгиевском зале члены двух делегаций уже выстроились для процедуры приветствия. Китайцы стояли ввосьмером против пятнадцати наших. Все китайские руководители были в масках и с аккредитациями на груди. Дисциплина была безупречная. Просто даже военная. Приятно было посмотреть.

В какой-то момент к ним подошла китаянка, видимо из протокольного отдела, и подала отрывистую команду. Все восемь человек быстро сняли маски. Она ушла.

Еще через несколько минут она вернулась и подала еще одну команду. На этот раз все сняли беджи с аккредитацией.

Хорошо работать с такими исполнительными людьми. Вот же они, яркие представители командной экономики. И главное, сами могут и любят командовать. И на этом стоят. Вернее, несутся до сих пор бешеными темпами.

Члены российской делегации ведут себя при этом более раскованно. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова веселится с вице-премьером Денисом Мантуровым. А министр обороны РФ Сергей Шойгу учит коллег, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, помощника президента Юрия Ушакова и особенно вице-премьера Дмитрия Чернышенко, как выстраиваться по носкам ботинок вдоль рисунка кромки ковра. С одной стороны, вроде не на плацу и не на уроке физкультуры в школе. А с другой, это гораздо даже серьезней, и коллеги искренне пытаются соответствовать, учатся, но, похоже, все-таки как-нибудь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу учил коллег строиться по носкам ботинок

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Сергей Шойгу учил коллег строиться по носкам ботинок

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Еще через несколько минут в зал входит заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, и численный перевес российской делегации увеличивается ровно до восьми человек, то есть вдвое.

Но если бы на этом все закончилось, то я бы и писать не начал.

Войдя, Дмитрий Медведев оглядывается по сторонам, оценивает обстановку и подходит к стоящему первым члену китайской делегации. И не спеша, со значением здоровается последовательно с каждым членом китайской делегации. Да, было ясно, кто тут сегодня здесь за главного.

Затем Дмитрий Медведев делает короткую паузу, снова оценивает обстановку — и невозмутимо повторяет маневр с членами российской делегации. Это занимает у него вдвое больше времени.

Показалось, что Владимир Путин может и не входить. А смысл? Дело-то сделано.

Но нет, и он вошел, и председатель КНР. И опять поздоровались с людьми. Но нет, это все-таки теперь казалось вторичным, что ли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татьяна Голикова веселила Дениса Мантурова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Татьяна Голикова веселила Дениса Мантурова

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Между тем от прессы были закрыты даже переговоры в узком составе — по просьбе китайской стороны, по данным “Ъ”. Впрочем, они, как и переговоры в расширенном составе, оказались недолгими. Все документы были заранее согласованы, а один на один Владимир Путин и Си Цзиньпин наговорились накануне.

— В Китае текущий год ознаменован началом всестороннего воплощения в жизнь и духа ХХ съезда КПК. Будем ускорять формирование новой архитектоники развития, уделять приоритетное внимание высококачественному развитию, всесторонне продвигать китайскую модернизацию,— констатировал председатель КНР.— Знаю, что в России стремительно реализуются национальные цели развития до 2030 года. Предлагаю укреплять координацию и взаимодействие для получения дополнительной отдачи от практического сотрудничества.

«Решения съезда — в жизнь!» Это было так знакомо, так близко, так неожиданно и безрадостно тепло... И где в конце концов этот наш Советский Союз?.. Ведь китайцы до сих пор такие слова повторяют, от которых мурашки по коже, и руководящая и направляющая роль Коммунистической партии для них не анекдот и не кошмарный сон... И кто на кого равняется?.. Ну почему все так?.. Хотелось что-нибудь уже начинать выполнять. Хотя бы начинать достигать национальных целей развития до 2030 года.

— На этом заканчивается мое вступительное слово,— честно сказал Си Цзиньпин.

Но еще предстояли заявления для прессы в Малахитовом фойе Кремля. Это было единственное место, где журналисты могли до начала чтения заявлений вслух хоть как-то проявить себя.

— Нефть есть,— гарантировал корреспондентам глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Это и в самом деле была главная информация. Впрочем, еще один главный вопрос был: куда ее теперь девать?

Надо полагать, накануне вечером Владимир Путин и Си Цзиньпин как раз это и решали.

Помощника президента России Юрия Ушакова журналисты спрашивали, каковы, на его взгляд, перспективы тюремного заключения бывшего президента США Дональда Трампа.

— Ой, я не знаю,— отмахивался Юрий Ушаков.— Это не самое главное сейчас.

Вряд ли так считает господин Трамп.

— Трамп не обращался,— негромко между тем сообщал глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Похоже, имелось в виду: пока. Но очевидно, что все дело идет к тому, что обратится.

— А по Украине-то что-то решили? — спрашивали помощника президента.

— А что можно решить? — терпеливо переспрашивал господин Ушаков.

— Мирный план же есть у Китая... На Западе вызывает раздражение...

— На Западе вызывает раздражение, в Москве вызывает уважение,— пояснял Юрий Ушаков.— Он обсуждался.

— В Совместном заявлении о плане развития ключевых направлений экономического сотрудничества до 2030 года,— заявил через несколько минут господин Путин,— поставлена задача кратно нарастить объем торговли товарами и услугами, углубить связи по восьми стратегическим направлениям, прежде всего в финансовой, в промышленно-технологической и транспортно-логистической областях. Правительства России и Китая, деловые круги двух наших стран должны без раскачки приступить к практической проработке положений заявления!

Возможно, и в самом деле что-то последует.

Позже, произнося тост на обеде с китайским коллегой, он назвал эти цели прямо-таки дерзкими.

Юань, по его идее, шагает по планете:

— По итогам первых трех кварталов прошлого года доля рубля и юаня во взаимных коммерческих операциях достигла 65% и продолжает расти, что позволяет нам обезопасить взаимную торговлю от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках.

Специально для Игоря Сечина было сказано:

— Естественно, в ходе переговоров была подробно рассмотрена тематика сотрудничества в энергетике, которое продвигается хорошими темпами. Китай вышел в лидеры по импорту российской нефти, при этом Россия готова наращивать бесперебойные нефтяные поставки на нужды китайской экономики.

А вот для главы «Газпрома» Алексея Миллера:

— В 2022 году Россия почти в полтора раза увеличила подачу этого топлива в КНР по магистральному трубопроводу «Сила Сибири», причем «Газпром» шел навстречу пожеланиям китайских коллег и выполнял дополнительные поставки сверх контрактных обязательств. Дальнейшему росту экспорта российского газа в КНР будет способствовать выполнение заключенного в январе межправсоглашения о прокладке дальневосточного газового маршрута, а также реализация инициативы о строительстве газопровода «Сила Сибири-2» через территорию Монголии. Мы подробно говорили об этом, с монгольской стороной у нас все договоренности достигнуты: это по году будет 50 млрд кубических метров газа. Упомяну и о том, что Россия занимает четвертое место по поставкам в Китай сжиженного газа, и, конечно, поставки СПГ в обозримой перспективе будут расширяться.

Да, им с Си Цзиньпином было что обсудить накануне.

Говоря про накалившуюся международную обстановку, Владимир Путин выражался так, что было ясно: это сразу и про Украину, и про Тайвань, и про Запад:

— Россия и Китай решительно выступают против того, чтобы любые государства или блоки наносили ущерб законным интересам других стран с целью получения военных, политических и экономических преимуществ.

Владимир Путин коснулся и мирного плана, который вызывает в России, как считает Юрий Ушаков, уважение, а не раздражение:

— Безусловно, мы не обошли вниманием ситуацию вокруг Украины. Полагаем, что многие из положений выдвинутого Китаем мирного плана созвучны российским подходам и могут быть взяты за основу для мирного урегулирования, когда к нему будут готовы на Западе и в Киеве. Однако пока такой готовности с их стороны мы не наблюдаем. Более того, только что мне сообщили: в то время пока мы с председателем обсуждали вопрос возможности реализации китайского плана мирного урегулирования — а председатель КНР уделил большое внимание своим мирным инициативам в ходе нашей вчерашней беседы с глазу на глаз,— стало известно, что Великобритания устами заместителя главы Министерства обороны этой страны объявила не только о поставках танков на Украину, но и снарядов с обедненным ураном (которые ядерным оружием на самом деле вообще не являются ни в каком виде.— “Ъ”).

Это произвело впечатление на Владимира Путина (об этом вообще теперь много расскажут федеральные телеканалы.— А. К.):

— Похоже, что Запад действительно решил воевать с Россией до последнего украинца — уже не на словах, а на деле. Но хотел бы в этой связи отметить, что если все это будет происходить, то соответствующим образом Россия вынуждена будет реагировать. Имею в виду, что коллективный Запад начинает применять уже оружие с ядерным компонентом.

Это уже без всяких намеков на тактическое ядерное оружие. Это про тактическое ядерное оружие.

Еще через несколько минут президент и председатель входили в Грановитую палату, там был накрыт обед. Оба зачитали свои тосты на фоне тщательно прописанных разноцветных сафьяновых сапог, в которые были обуты какие-то люди (верха не было видно.— А. К.) на более или менее свежей картине-декорации. Официанты во вполне устрашающих черных резиновых перчатках и масках — словно опасались притронуться ненароком к еде или не дай бог надышаться ею — мирно дожидались своей очереди действовать.

Подавали салат с карельской форелью и свежими огурцами, крокет из камчатского краба (он присутствует едва ли не во всех меню на таких мероприятиях; его кто-то любит: либо Владимир Путин, либо шеф-повар.— А. К.), мурманский палтус на овощном жюльене, стейк из мраморной говядины с копченым пюре, борщ с томленой уткой (томленая утка в борще — это как-то не по-пекински.— А. К.), малиновый мусс, цитрусовый шербет... Пили вино Восточного и Западного склона «Усадьбы Дивноморское» (тоже не удивили.— А. К.). В меню была интригующая фраза: «По запросу может быть предложено постное меню», но, по данным “Ъ”, запроса не последовало.

— Если у людей есть общность в душе, то их общая сила настолько велика, что может разрубить самый крепкий металл, преодолеть любую преграду,— настаивал Владимир Путин, стоя не с бокалом, а с текстом речи в руках.

Это было что-то, видимо, из китайского.

Общей силы в Кремле в эти два дня накопилось и в самом деле достаточно.

Осталось что-нибудь разрубить.

Лучше бы, конечно, не металл, а узел.

— Как раз сейчас идут перемены, которых не было в течение ста лет, и мы вместе двигаем эти перемены,— сказал Си Цзиньпин Владимиру Путину уже на выходе из Большого Кремлевского дворца, просто даже на крыльце, на пороге.

Да, он, судя по всему, включился.

— Берегите себя, пожалуйста,— добавил председатель.

Это теперь звучит по-новому.

Андрей Колесников, Кремль