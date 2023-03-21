Кому Си, а кому Кисида

Премьер-министр Японии Фумио Кисида во вторник посетил Киев с необъявленным визитом, проходившим одновременно с переговорами, которые вел в Москве председатель КНР Си Цзиньпин. Стараясь не отстать от китайского лидера, решившего стать главным миротворцем на Украине, премьер Японии, председательствующей сейчас в «Группе семи», перед поездкой в Киев посетил Индию — страну—председателя «Группы двадцати». Там он пообещал многомиллиардные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион, а также призвал к сближению G7 и G20 в противовес тандему России и Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Появление премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украине напоминало детектив с элементами нетипичной для японской дипломатии конспирации

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Valentyn Ogirenko / Reuters Появление премьер-министра Японии Фумио Кисиды на Украине напоминало детектив с элементами нетипичной для японской дипломатии конспирации

Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko, Valentyn Ogirenko / Reuters

Ночной экспресс в Киев

Появление Фумио Кисиды в Киеве напоминало детектив с элементами нетипичной для японской дипломатии конспирации. Еще в понедельник господин Кисида находился в Индии, где должен был оставаться до вечера вторника, а затем вернуться в Токио. Однако поздно вечером в понедельник он чартерным рейсом прилетел в Польшу и уже в ночь на вторник, в 1:30 по местному времени, сел на поезд в Пшемысле, чтобы через десять часов добраться до Киева.

«Премьер-министр Кисида намерен лично заявить Зеленскому (президенту Украины Владимиру Зеленскому.— “Ъ”) о своей солидарности и намерении поддерживать Украину. Кроме того, в ходе саммита стороны намерены твердо заявить о неприятии одностороннего изменения статус-кво силовым путем, а также подтвердить стремление поддерживать международный порядок, основанный на букве закона»,— сообщил в этой связи МИД Японии.

После того как в прошлом месяце, в годовщину начала российской специальной военной операции, по тому же маршруту из Польши свою блицпоездку в Киев совершил президент США Джо Байден, Фумио Кисида оставался единственным лидером G7, который так и не посетил Украину. В роли отстающего он оказался в год председательства Японии в «семерке»: всего через два месяца, 24 мая, Фумио Кисида будет принимать саммит «Группы семи» в Хиросиме.

Учитывая это, в Японии, судя по всему, решили, что визит премьера на Украину, совершенный во время пребывания китайского лидера в Москве, приобретет дополнительный вес и особый символизм, позволив Токио не выглядеть аутсайдером в демонстрации поддержки Украины.

В заявлении МИД Японии также отмечалось, что, «выражая уважение мужеству и терпению украинского народа, который встает на защиту своей Родины под руководством президента Зеленского», Фумио Кисида выступает и как премьер Японии, и как председатель G7.

Перед переговорами с президентом Зеленским, которые прошли во вторник вечером, Фумио Кисида отправился в Бучу, пройдя по городу и пообщавшись с представителями местных властей. «Я хотел бы выразить соболезнования всем жертвам и раненым от имени граждан Японии. Япония будет продолжать оказывать Украине помощь, прилагая максимальные усилия для восстановления мира»,— заявил Фумио Кисида.

«Этот исторический визит является знаком солидарности и тесного сотрудничества между Украиной и Японией. Мы благодарны Японии за ее решительную поддержку и вклад в нашу будущую победу»,— написала в Twitter первый замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапарова, которая встречала японского гостя в Киеве.

Заочная дипломатическая дуэль Пекина и Токио воплотилась в двух видеосюжетах, когда кадры из Малахитового фойе Кремля, где во вторник готовилось подписание российско-китайских документов, появились в СМИ вперемежку с кадрами выходящего из вагона в Киеве Фумио Кисиды, за которым следовали секретарь Совета национальной безопасности Такэо Акиба и сотрудники МИД Японии. Японское телевидение показало кадры, как господин Кисида идет по перрону, оживленно беседуя с Эмине Джапаровой.

Миссия японского лидера не осталась незамеченной в Пекине, призвавшем Токио способствовать украинскому урегулированию, а не мешать ему.

«Мы надеемся, что японская сторона предпримет усилия, которые будут способствовать снижению эскалации, а не наоборот»,— заявил представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Китай пишем, Япония в уме

Между тем попытку бросить вызов новым амбициям Пекина Фумио Кисида предпринял еще в ходе визита в Дели, который стал его заявкой на лидерство в Индо-Тихоокеанском регионе. За несколько часов до своего неожиданного отлета на Украину господин Кисида вел переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, который в этом году председательствует в «Группе двадцати».

«Я подробно рассказал премьер-министру Кисиде о приоритетах нашего председательства в G20. Его основа — озвучивание приоритетов "глобального Юга". Мы верим в движение вперед, объединяющее всех»,— заявил после переговоров индийский премьер.

В свою очередь, Фумио Кисида дал понять, что у Токио есть привлекательные предложения для стран «глобального Юга» — группы государств Азии, Африки, Латинской Америки и Карибского бассейна.

Главным козырем японского премьера стал обнародованный в Дели план создания альтернативы «китайскому миру» — «свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», в реализации которого решающую роль готов сыграть Токио. Как заявил премьер Кисида, японские госструктуры и частные компании инвестируют в Индо-Тихоокеанский регион $75 млрд до 2030 года. Кроме того, Япония намерена усилить помощь странам региона в обеспечении безопасности на море и в воздухе. Особое внимание будет уделено расширению официальной помощи в целях развития — программы правительственной помощи развивающимся странам в виде предоставления займов, грантов, кредитов, технологий и товаров.

Еще одним шагом на пути сдерживания Китая может стать создание четырехстороннего партнерства Канады, США, Японии и Южной Кореи.

В день визита Фумио Кисиды в Дели агентство Kyodo со ссылкой на дипломатические источники сообщило: для противодействия Пекину и Москве Оттава предложила Токио совместно с Вашингтоном и Сеулом сформировать партнерство, аналогичное диалогу по безопасности в Индо-Тихоокеанском регионе (QUAD) с участием Австралии, Индии, Японии и США. Это предложение может быть рассмотрено на встречах в кулуарах саммита G7, в котором помимо лидеров США, Канады и Японии в качестве гостя может принять участие и президент Южной Кореи Юн Сок Ёль.

Сергей Строкань