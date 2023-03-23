Белоруссии досталось за Россию

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и так скорее мертв, чем жив, но, видимо, вскоре совсем развалится: Польша объявила, что больше не будет предоставлять Белоруссии данные о своей армии. Это решение в Варшаве обосновали вовлечением Минска в конфликт вокруг Украины на стороне Москвы. Западные эксперты полагают, что вскоре примеру Польши последуют другие европейские страны. И тогда договор, когда-то считавшийся одним из самых эффективных инструментов укрепления европейской безопасности, можно будет окончательно списать в утиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Польские вертолеты Ми-8 во время военных учений НАТО в 2022 году

Фото: Kacper Pempel / Reuters Польские вертолеты Ми-8 во время военных учений НАТО в 2022 году

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Власти Польши объявили о решении резко ограничить сотрудничество с Белоруссией в рамках ДОВСЕ «в связи с ее участием в агрессии против Украины». Судя по опубликованной на сайте польского правительства информации, речь идет о фактически полном отказе от предоставления Белоруссии данных о вооруженных силах Польши. Так, Варшава больше не будет передавать Минску уведомления о развертывании на территории страны боевых танков, боевых бронированных машин и артиллерии, списании вооружений, местах их постоянного складского хранения и фактах их перемещений, замены и переподчинения.

Кроме того, Польша не будет допускать белорусских инспекторов на свои военные объекты.

«Подписанный в 1990 году ДОВСЕ был направлен среди прочего на установление безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных сил в Европе на более низких, чем ранее, уровнях, на ликвидацию неравенства, наносящего ущерб стабильности и безопасности, и на устранение — и это было приоритетом — потенциала для внезапного нападения и начала крупномасштабных наступательных действий в Европе»,— напоминает польское правительство в своем постановлении. А далее обвиняет Белоруссию в нарушении этого принципа, поскольку она «наряду с Россией приняла участие в агрессии против Украины, предоставив российским войскам возможность использовать свою территорию и военный потенциал». Это, как сказано в документе, делает невозможным сотрудничество Польши с Белоруссией в рамках ДОВСЕ.

Ранее Украина приняла такое же решение, но не объявляла об этом публично, а лишь проинформировала о нем страны—участницы договора.

Напомним, ДОВСЕ был подписан 19 ноября 1990 года в Париже 22 странами, входившими в Организацию Варшавского договора и НАТО. Этот шаг должен был как бы подвести черту под эпохой межблокового противостояния. Договор вводил ограничения на численность военной техники в Европе (от Атлантики до Урала) по пяти категориям: танки, бронемашины, артиллерия, боевые самолеты и вертолеты. Чтобы исключить концентрацию вооружений, было лимитировано их число в так называемых фланговых зонах. В соответствии с договором, предусматривались обмен информацией и широкая инспекционная деятельность.

19 ноября 1999 года в Стамбуле было подписано соглашение об адаптации ДОВСЕ, по которому лимиты вводились не для военных блоков, а для отдельных стран. Фланговые квоты РФ были увеличены в 1,3–3,7 раза. Однако адаптированный ДОВСЕ ратифицировали лишь Россия, Белоруссия, Казахстан и Украина. Страны НАТО выдвинули одно условие для ратификации: РФ должна была вывести войска из Грузии и Молдавии.

В 2007 году Москва приостановила участие в ДОВСЕ, в качестве условия возвращения к выполнению договора потребовав от государств—членов НАТО ратифицировать его (а от стран Балтии — подписать и ратифицировать). Однако в альянсе на это не пошли.

В 2010 году Россия представила НАТО предложения по разблокированию ситуации вокруг ДОВСЕ. Но они приняты не были. В 2011 году США (и вслед за ними другие страны—члены НАТО) объявили о прекращении выполнения обязательств перед РФ в рамках ДОВСЕ. До этого они продолжали направлять России большую часть предусмотренной по договору информации. При этом США заявили, что будут в порядке доброй воли информировать Россию о любых значительных изменениях в своих вооруженных силах в Европе. Россия, в свою очередь, с декабря 2011 года тоже перестала представлять краткую обобщенную информацию о своих вооружениях и технике, которую она добровольно передавала остальным участникам ДОВСЕ с декабря 2007 года. В марте 2015 года Россия приостановила участие и в работе Совместной консультативной группы по договору. Интересы России в этом органе стала представлять делегация Белоруссии.

После приостановки Россией участия в ДОВСЕ этот договор во многом потерял смысл существования, однако среди оставшихся его участников обмен данными и инспекции еще долгое время продолжались. Последние были на время приостановлены из-за пандемии COVID-19, но в середине прошлого года Белоруссия заявила о готовности возобновить верификационную деятельность. «Несмотря на то что ДОВСЕ перестал соответствовать современной военно-политической ситуации на Европейском континенте», Минск, как сказано на сайте МИД Белоруссии, «продолжает последовательно и неукоснительно выполнять договор». При этом Белоруссия, как подчеркнуто в справке, «выступает за восстановление жизнеспособности общеевропейского режима контроля над вооружениями и присоединение к нему всех заинтересованных государств—участников ОБСЕ».

По мнению директора программы по контролю над вооружениями Международного института стратегических исследований (IISS) Уильяма Альберка, ДОВСЕ «разваливается». «Для стран-союзников (по НАТО.— “Ъ”) больше нет смысла продолжать выполнять этот договор»,— написал он на своей странице в Twitter по поводу решения Польши.

Белорусские власти шаг Варшавы пока не прокомментировали. Между тем ранее на этой неделе президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал Польшу «гиеной Европы» (цитата по ТАСС). По его мнению, Варшава не в состоянии проводить самостоятельную политику: «Там сели американцы, никакого суверенитета и независимости там нет. Что скажут американцы, то и делают».

Елена Черненко