Росбанк сократил прибыль вчетверо

Росбанк по итогам 2022 года заработал 4,9 млрд руб. прибыли по МСФО против 19,6 млрд руб. годом ранее. Эта прибыль позволяет выплатить дивиденды. Однако их размер пока не раскрывается, поскольку решение не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

О финансовых результатах группы журналистам рассказала председатель правления банка Наталья Воеводина. Что именно входит в периметр группы, банк не раскрывает из-за санкционных рисков. Согласно СПАРК, у Росбанка также есть управляющая компания «РБ Капитал», а также «РБ Лизинг», «РБ Факторинг» и другие структуры, в конце года также появилась микрокредитная компания («РБ Кредит»). Банк не раскрывает пока финансовый результат по РСБУ.

Чистые процентные доходы выросли на 14%, до 53,9 млрд руб., чистые комиссионные — на 4%, до 13,4 млрд руб. Чистый результат по финансовым операциям вырос в более чем семь раз, до 15,7 млрд руб. Сюда входит торговый доход на рынках капитала. Расходы на резервы выросли в 8,5 раза, до 35,2 млрд руб. Банк не уточняет, какая часть резервов приходится на кредитный портфель. Розничный портфель вырос на 3% преимущественно за счет ипотеки, до 593 млрд руб., корпоративный практически не изменился, составив 357 млрд руб. Клиентские средства населения выросли на 3%, до 379 млрд руб., юридических лиц — на 8%, до 807 млрд руб.

«Мы предлагали клиентам разные варианты расчетно-кассового обслуживания, которое само по себе претерпевало трансформацию в 2022 году»,— указала она. Банк весь год работал над платежной инфраструктурой в разных валютах, расширив возможности операций в мягких валютах.

Росбанк попал под санкции США в декабре 2022 года, а в феврале 2023 года — под санкции Евросоюза. В настоящее время 47,5% акций принадлежит благотворительному фонду Владимира Потанина, 45% — «Интерросу», еще 7,5% выкуплены Росбанком для мотивационной программы топ-менеджеров. После продажи у банка и прежнего собственника — французской группы Societe Generale — нет каких-либо невыполненных взаимных обязательств или требований, уточнила госпожа Воеводина. По ее словам, после попадания под санкции банк получил уведомление о приостановке Transition Service Agreement (TSA; соглашение о передаче обслуживания при смене собственника).

«Мы функционируем полностью независимо»,— отметила она, однако у банка есть счет ностро в евро, и до 26 августа по нему можно провести финальные трансакции.

После попадания под санкции США и ЕС Росбанк потерял часть корреспондентских счетов и в дружественных валютах, рассказала Наталья Воеводина. «Не секрет, что игроки боятся вторичных санкций. Мы для них сложный партнер,— отметила госпожа Воеводина.— Тем не менее общий масштаб возможностей рассчитаться через Росбанк клиенту, который ведет внешнеэкономическую деятельность в ту или иную сторону, все равно сохраняется. В юанях мы достаточно хороши, в разных других валютах». Среди прочих госпожа Воеводина отметила валюты стран ближнего Зарубежья (азербайджанские манаты, киргизские сомы, белорусский рубль и др.) и сказала, что Росбанк, предполагая возможность попадания в черные санкционные списки, открывал по каждой валюте более чем один счет ностро.

По словам Натальи Воеводиной, банк стремился летом и осенью 2022 года «открыть как можно больше» корреспондентских счетов, а кроме того, чтобы банк-корреспондент мог обмениваться с Росбанком информацией за пределами SWIFT. Сейчас стоят и другие задачи, например, настройки правильного маршрута платежа, говорит топ-менеджер. «Таких быстрых и дешевых (валютных.— “Ъ”) расчетов, как раньше, уже не будет. Сейчас вопрос поиска правильного маршрута платежа, подбора банков-корреспондентов»,— подчеркнула госпожа Воеводина. На этом фоне валютизация баланса сократилась: доля доллара и евро в балансе «очень сильно снизилась», рассказала госпожа Воеводина. «Мы за этим следили и работали на это весь 2022 год»,— отметила глава банка, добавив, что доля евро и доллара для банка была «тяжелой». А юань теперь четвертая по счету валюта (после рубля, доллара и евро). При этом в расчетах клиентов, которые занимаются внешнеэкономической деятельностью и которые не могут рассчитываться в долларах и евро, примерно одна треть расчетов приходится на юань, две трети — рубль, сообщила госпожа Воеводина.

Банк продолжает использовать ряд послаблений. У банка на начало 2023 года 1,6 млн розничных клиентов, 84 тыс. клиентов сегмента малого бизнеса, а также 13 тыс.— корпоративных клиентов. Стратегическая цель к 2027 году заработать за год 45 млрд руб. прибыли, увеличить клиентскую базу розничных клиентов до 3 млн физлиц, корпоративных — до 50 тыс. клиентов, в сегменте малого бизнеса — достичь роста до 200 тыс. клиентов.

Ольга Шерункова