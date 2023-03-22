Блогерше начислили 200 миллионов

Как и предсказывал “Ъ”, СКР продолжил кампанию по выявлению скрывающихся от налогов блогеров. Вслед за супругами Чекалиными, задолжавшими государству более 300 млн руб., под уголовное преследование попала Александра Митрошина, рассказывавшая за деньги подписчикам, как стать успешным инстаблогером и зарабатывать на этом. Стоимость курса у нее доходит до 1 млн руб. Следствие вменяет в вину госпоже Митрошиной уклонение от уплаты налогов на сумму более 200 млн руб. Сама блогерша после начала СВО, против которой она выступала, уехала в Дубай.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Блогер Саша Митрошина

Фото: Соцсети Саши Митрошиной Блогер Саша Митрошина

Фото: Соцсети Саши Митрошиной

Следователи столичного управления СКР и оперативники ГУЭБиПК МВД провели серию обысков в рамках уголовного дела в отношении блогера Александры Митрошиной, обвиняемой по ч. 2 ст. 198 УК РФ (уклонение физического лица от уплаты налогов). В частности, следственно-оперативные группы посетили квартиру на улице Поляны в Бутово, где зарегистрирована фигурантка расследования. Впрочем, там она практически никогда не жила, предпочитая сначала арендовать апартаменты в «Москва-Сити», где впоследствии якобы купила апартаменты в одной из башен. В 2021 году Матерь бложья, как называла сама себя госпожа Митрошина, приобрела элитное жилье и на Большой Дмитровке, недалеко от Госдумы. Однако ремонт в 110-метровой квартире стоимостью 200 млн руб. сделать пока не успела. Между тем, по данным “Ъ”, следствие намерено ходатайствовать в суде о наложении ареста на столичную недвижимость блогерши для возмещения предполагаемого ущерба.

Кроме того, обыски прошли у бухгалтеров, юристов и индивидуальных предпринимателей, к услугам которых в своей деятельности прибегала 28-летняя госпожа Митрошина.

Сама фигурантка уехала в Объединенные Арабские Эмираты еще 28 февраля 2022 года. В Дубае она владеет квартирой стоимостью около $300 тыс. В уклонении от уплаты налогов Александру Митрошину заподозрили еще весной прошлого года, а летом того же года ФНС предложила ей погасить недоимку. Об этом фигурантка сама рассказала в соцсетях своим подписчикам 3 июня, заверив их, что всегда «работала честно, вбелую, без намерения обмануть государство». При этом на свой же вопрос, что будет делать, сама же тогда и ответила: «Оплачивать». Впрочем, с тех пор недоимку госпожа Митрошина так и не погасила. В итоге по материалам налоговиков было возбуждено уголовное дело. По версии следствия, блогерша Митрошина с октября 2020 года по май 2022 года, являясь ИП и применяя упрощенную систему налогообложения, получила доход от своих курсов по образованию «в существенно большем размере, чем допустимый лимит». Чтобы не платить НДС и НДФЛ, девушка якобы использовала аффилированные и подконтрольные ей ИП. «Со своего расчетного счета в целях сокрытия дохода организовала поступление денежных средств от предпринимательской деятельности напрямую на счета ИП»,— говорится в материалах дела.

Личный блог в Instagram (принадлежит Meta, которая в РФ признана экстремистской и запрещена) Александра Митрошина ведет с 2011 года. Популярность пришла к ней через несколько лет, после того как блогерша начала публиковать посты про фитнес и здоровый образ жизни, а также фотографии с тренировок по каратэ, которым занималась с детства. Первые деньги начали приходить за рекламу, которую она размещала на своей странице. Ощутимые же материальные блага ее деятельность стала приносить с 2020 года, после перезапуска проекта «Инсталогии» — продажи обучающих программ по созданию и продвижению блога. Стоимость курса обучения составляет от 110 тыс. до 1 млн руб. Сейчас у страницы Александры Митрошиной в Instagram 4,2 млн подписчиков.

В качестве индивидуального предпринимателя девушка зарегистрировалась 18 октября 2017 года. Основным видом деятельности ИП тогда являлось дополнительное образование детей и взрослых. В начале 2022 года, когда бизнес стал приносить ощутимые доходы, в качестве дополнительного вида деятельности госпожа Митрошина указала аренду и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Отметим, что с октября 2019 по сентябрь 2022 года блогерша являлась учредителем ООО «Инновационные технологии для блогеров» и ООО «Тынеодна», приносивших ей, согласно официальным данным, весьма скромный доход от торговли через интернет.

Интересно, что в отличие от супругов Валерии и Артема Чекалиных, обвиняемых в неуплате налогов на 311 млн руб. и легализации денежных средств, полученных преступным путем в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ), Александра Митрошина оказалась и активной общественницей. Она является сторонницей Алексея Навального, а также выступала против и проведения СВО.

Олег Рубникович