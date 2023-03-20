«Сове» ставят в вину дальность полета

Столичное управление Минюста направило в Мосгорсуд иск с требованием ликвидировать информационно-аналитический центр «Сова» (ранее признан иноагентом). Основанная более двадцати лет назад НКО занимается изучением проблем национализма и ксенофобии и не раз получала гранты президента РФ. Поводом для иска стали мероприятия в ряде субъектов, притом что «Сова» зарегистрирована в Москве как региональная организация, уточнили в НКО. Юрист говорит о формальной правоте Минюста и указывает, что ранее за такое нарушение была ликвидирована лишь одна НКО — старейшая в России и СССР правозащитная Московская Хельсинкская группа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Верховский не исключает, что интерес к «Сове» вызван критикой применения антиэкстремистского законодательства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Александр Верховский не исключает, что интерес к «Сове» вызван критикой применения антиэкстремистского законодательства

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

О поступлении иска столичного управления Минюста с требованием ликвидировать «Сову» сообщили в Мосгорсуде. Из базы суда следует, что иск зарегистрирован 17 марта; дата заседания не назначена. В Минюсте “Ъ” лишь сказали о «неоднократных нарушениях законодательства» как о причине обращения в суд, не уточнив деталей.

Информационно-аналитический центр «Сова» основан в 2002 году сотрудниками Московской Хельсинкской группы (ликвидирована судом) и информационно-исследовательского центра «Панорама». Зарегистрирована в Москве как региональная общественная организация. Исследует проявления ксенофобии и экстремизма, взаимоотношения религии и общества и соблюдение прав человека в РФ. Получала поддержку МИД Германии и Нидерландов, зарубежных фондов (в том числе до 2012 года National Endowment for Democracy — признан в РФ нежелательной организацией).

Вплоть до 2016 года «Сова» неоднократно была получателем грантов президента РФ (в том числе через Институт проблем гражданского общества). Но в 2016 году информационно-аналитический центр был признан иноагентом. Руководитель «Совы» Александр Верховский с 2012 года входил в президентский Совет по правам человека, но в ноябре 2022 года был исключен из этого органа.

«Иск стал результатом внеплановой проверки Минюста по требованию прокуратуры. В акте проверки в качестве нарушений фигурируют 24 мероприятия за пределами родного региона, включая международные конференции»,— рассказал господин Верховский.

Отметим, что ликвидировать «Сову» еще в сентябре 2022 года просило движение «Ветераны России». После этого, считает господин Верховский, Минюст и начал проверку. Он также связывает интерес к «Сове» с критикой «неправомерного применения антиэкстремистского законодательства». В последнем докладе центра, в частности, отмечается, что уголовное преследование за радикальные высказывания в 2022 году оставалось примерно на том же уровне, что и годом ранее, но в 2023 году эксперты ждут роста приговоров по делам об экстремизме. В «Сове» намерены оспаривать позицию Минюста в суде.

В январе 2023 года по иску Минюста Мосгорсудом была ликвидирована старейшая в России правозащитная организация — Московская Хельсинкская группа (МХГ, работала с 1976 года). Основанием для иска стала деятельность МХГ вне Москвы. В Минюсте настаивали, что группа не должна принимать участие в конференциях в других субъектах страны. Господин Верховский обращает внимание на схожесть аргументаций в исках.

«Я не понимаю норму, что региональная организация действует в регионе, межрегиональная — в нескольких, а общероссийская — в России. Это требование всегда было в законодательстве, но не означало, что человек из московской НКО не может шагу ступить за МКАД»,— рассуждает он.

Адвокат коллегии «Ягупов и партнеры» Егор Филин считает, что прямого запрета «на деятельность НКО за пределами региона регистрации нет — организации могут создавать представительства и филиалы на территории РФ в любом субъекте». Однако в ст. 14 закона РФ «Об общественных объединениях» упоминается «региональное общественное объединение»: его деятельность по уставу ведется «в пределах территории одного субъекта». Адвокат Балтийской коллегии адвокатов имени Анатолия Собчака Елена Менде говорит, что систематическое, то есть более двух раз, проведение мероприятий в других регионах можно расценить как «осуществление организацией деятельности, противоречащей уставным целям», что позволяет Минюсту обратиться в суд с иском о ликвидации НКО на основании ст. 61 ГК РФ. Но юрист обращает внимание на позицию Верховного суда РФ: «Формальность и кажущаяся прямолинейность такого подхода не должна умалять принцип соразмерности, по которому принудительная ликвидация юрлица является крайней мерой ответственности. Суду надлежит оценивать существенность нарушений и их последствий, а также возможность устранения без ликвидации объединения».

«Деятельность НКО прежде не ограничивали в зависимости от субъекта фактической работы,— уточняет господин Филин.— Законодательство меняется, но, мне кажется, ситуация тут не столько юридическая, сколько политико-правовая». Госпожа Менде называет единственным известным ей случаем ликвидацию МХГ. Господин Филин замечает, что Минюст в 2022 году активизировался «в вопросах контроля и надзора за деятельностью правозащитных организаций и фондов», связывая это с «изменением общественных отношений внутри страны» и «появлением новых негласных правил».

Александр Воронов, Мария Старикова, Анна Занина